Mort d'Elizabeth II : le nouveau roi prend le nom de Charles III

Après la mort d'Elizabeth II, son fils Charles va diriger le Royaume_Uni. Il règnera sous le nom de roi Charles III.

Premier dans l'ordre de succession, le prince Charles, 73 ans, est devenu jeudi le roi Charles III après la mort de sa mère Elizabeth II. Son accession au trône après soixante-dix ans de règne, un record dans l'histoire de la monarchie britannique, a été immédiate à la mort de la reine, en vertu d'une ancienne maxime latine «Rex nunquam moritur» (le roi ne meurt jamais).

«Aujourd'hui, la Couronne passe, comme elle l'a fait pendant plus de mille ans, à notre nouveau monarque, notre nouveau chef d'État, Sa Majesté le roi Charles III», a déclaré Liz Truss la toute nouvelle Première ministre, que la reine avait reçue mardi au château de Balmoral pour lui demander de former un nouveau gouvernement.

Le couronnement de Charles III, cérémonie hors du temps, unique en Europe, devrait intervenir au mieux dans quelques semaines, une fois dépassé la période de deuil.

Elizabeth II avait été couronnée en juin 1953, seize mois après avoir été proclamée reine. C'était «le dernier hourra impérial», avec «8.250 personnes entassées dans l'Abbaye de Westminster», selon Bob Morris, auteur de plusieurs ouvrages sur l'avenir de la monarchie.

D'après lui, Charles III devrait préférer «un couronnement plus rapide et plus petit», mais tout pourrait dépendre de la date, pour éviter un couronnement au cœur de l'hiver.