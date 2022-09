Elon Musk : son ex-petite amie vend aux enchères des souvenirs du milliardaire

L’ancienne petite amie du milliardaire Elon Musk, Jennifer Gwynne, a conservé des souvenirs de leur relation passée, lorsqu’ils étaient à l’université. Elle a décidé de vendre certains de ces objets, dont des photos, cartes et cadeaux de l’époque.

Des souvenirs qui peuvent valoir une fortune. Jennifer Gwynne, une ancienne petite amie d’Elon Musk à l’époque où ils étaient tous les deux étudiants à l’université de Pennsylvanie, a décidé de mettre aux enchères des souvenirs de leur relation passée.

Par l’intermédiaire de la maison de vente RR Auction, basée à Boston, aux Etats-Unis, elle vend 18 photos originales du milliardaire, ainsi que d’autres souvenirs. Jennifer Gwynne et Elon Musk ont commencé à se fréquenter en 1994, selon un communiqué de presse que RR Auction a transmis à CNN. Les photos sur papier glacé montrent l'entrepreneur dans sa vingtaine, parfois seul, et parfois avec des amis ou avec Jennifer Gwynne.

Une carte écrite à sa petite amie est également en vente, avec inscrit «Joyeux anniversaire, Jennifer (alias Boo-Boo), je t'aime, Elon», ou encore un billet d’un dollar signé par le fondateur de Tesla. Jennifer Gwynne vend également un collier en or qu’Elon Musk lui a offert, comprenant une émeraude provenant de la mine zambienne ayant appartenu à son père.

She's doing so through @RRAuction to help save up for stepson's college tuition one day.





Jennifer was inspired to find what she had from her college days in Philly with Musk after seeing that a homework assignment he graded as a TA at Penn went for $7G+ last year. pic.twitter.com/pRzfE4zr6b

— Stephanie Farr (@FarFarrAway) September 9, 2022