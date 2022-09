Estelle Denis de nouveau en couple ?

Alors qu’Estelle Denis est célibataire depuis l’année dernière, la journaliste pourrait être en couple avec un navigateur bien connu.

Un nouveau compagnon ? Après 20 ans de vie commune avec Raymond Domenech, dont elle est séparée depuis un an et avec qui elle a eu deux enfants, Merlin, 15 ans et Victoire, 18 ans, Estelle Denis pourrait avoir refait sa vie.

Lors du match qui a opposé le PSG à la Juventus la semaine dernière, la journaliste sportive a été vue en compagnie du navigateur Marc Thiercelin, rapporte Voici ce jeudi. Et selon le magazine, le duo serait apparu «plus amoureux que jamais». Elle pourrait donc bien écrire une nouvelle page de son histoire avec une star de la voile.

Le goût du sport en commun

A 62 ans, Marc Thiercelin affiche en effet une carrière de skipper professionnel bien remplie. Arrivé deuxième du Vendée Globe en 1996 et quatrième en 2000, il s'est lancé au total dans cinq tours du monde, dont quatre terminés, et a participé à plus d’une vingtaine de transatlantique.

Le navigateur passé par la célèbre école Boulle avant de se lancer sur les océans accroche également à son tableau plusieurs Solitaire du Figaro. Un goût du sport qui pourrait les avoir rapprochés.