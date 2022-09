Sylvester Stallone : le divorce de l'acteur avec Jennifer Flavin est annulé

Un mois après l’annonce d'une séparation qui se présentait très coûteuse pour l’acteur, Sylvester Stallone et Jennifer Flavin ne divorceront finalement pas, a rapporté le site Page Six.

La tempête serait passée. Alors que leur union semblait ne pas avoir d’autre issue qu’un divorce, Sylverster Stallone et Jennifer Flavin auraient décidé de rester ensemble.

«Ils ont décidé de se retrouver à la maison, où ils ont discuté et ils ont pu résoudre leurs conflits. Ils sont tous deux très heureux», a confirmé vendredi le porte-parole de la star à Page Six.

L’acteur avait déjà laissé entendre quelques jours plus tôt qu'une entente était de nouveau au rendez-vous en postant une photo de leurs mains enlacées légendées par le mot «merveilleux».

Il y a un mois, Sylvester Stallone, 76 ans, et Jennifer Flavin, ancienne mannequin de 54 ans, avaient annoncé leur séparation. Un tatouage de l’acteur grossièrement modifié l’avait attesté. La star de Rocky avait en effet remplacé le portrait de sa compagne par un dessin de son chien.

«Même si nous ne serons plus mariés, je chérirai toujours la relation que nous avons partagée pendant plus de 30 ans et je sais que nous sommes tous les deux dévoués à nos magnifiques filles », avait écrit Jennifer Flavin dans un communiqué transmis à People, évoquant leurs trois filles, Sophia, Sistine et Scarlet, âgées de 25, 24 et 20 ans.

Selon des documents relayés par TMZ, Jennifer Flavin avait rempli les papiers du divorce fin août. Devant le tribunal de Palm Beach, elle avait déclaré que son union était «irrémédiablement rompue». Elle reprochait notamment à son époux d'avoir dissimulé et transféré plusieurs biens matrimoniaux dans son dos et demandait au tribunal de l'obliger à ne plus «vendre, modifier, céder ou dilapider tout bien» pendant la procédure de divorce.

Mais finalement la bataille judiciaire attendue n'aura pas lieu selon People. Qu’a-t-il bien pu se passer ? Les fans en sauront peut-être plus en regardant la télé. «Mr. Stallone aime sa famille. Les Stallone sont d’ailleurs en train de tourner une télé-réalité pour Paramount+» avait fait savoir son porte-parole en juillet dernier.