Catherine Laborde : les terribles confessions de son mari sur l’état de santé de l’ancienne présentatrice météo

L’époux de Catherine Laborde a ce donné des nouvelles peu rassurantes quant à l’état de santé de l’ancienne présentatrice météo.

Les moments où elle prend conscience que quelque chose cloche sont terribles. Atteinte de la maladie à corps de Lewy, qui lui a été diagnostiquée il y a huit ans, l’état de santé de Catherine Laborde est de plus en plus inquiétant, comme l’a révélé son mari Thomas Stern lors de son passage dans l’émission de France 2 «Ça commence aujourd’hui».

«Elle est entrée dans une phase où elle a du mal à s'exprimer, c'est-à-dire qu'elle comprend ce qu'on dit, mais elle a énormément de mal à formuler les choses, donc la communication est extrêmement difficile», a expliqué l'époux de l'ancienne présentatrice météo. «Elle a la même voix qu'avant mais le langage lui échappe», a-t-il déploré. Un handicap dont elle se montre de temps à autre consciente, rendant sa maladie encore plus terrible pour elle et ses proches.

«La maladie à corps de Lewy est une maladie dite à fluctuations. Elle a des moments où elle redevient complètement lucide, précise son mari. Et ça ne la rassure pas…». Catherine Laborde avait elle-même annoncé sa maladie, évoquant d'autres maladies dégénératives telles que Alzheimer ou Parkinson, avant de préciser qu'il s'agissait en réalité de la maladie à corps de Lewy. Une affection qui se manifeste par des symptômes très similaires, tout en comportant des phases de lucidité très angoissantes pour les patients, qui se rendent alors compte de la dégradation de leur système cognitif. «Elle a une tendance à la prostration, à beaucoup dormir, à ne plus bouger, alors qu'elle devrait beaucoup plus marcher», a également déploré son mari, qui dit ne plus pouvoir la laisser seule. «Elle ne peut plus marcher seule», a aussi confié celui qui par la force des choses est devenu aidant à domicile.

«Je n'avais aucune disposition à ce type de dévouement, j'étais plutôt narcissique, égoïste, je n'étais pas dans cette mécanique du dépassement», a-t-il expliqué, concédant «ne pas se prendre pour un héros». «Je craque souvent, je crie parfois… Mais je serai là jusqu'au bout, car je sais qu'il y a de sa part cette demande, même si elle n'est pas formulée. Le vrai contrat amoureux se termine quand même dans l'idée que l'un des deux puisse mourir dans les bras de l'autre… C'est très angoissant, mais c'est une réalité.»