«Il va trop bien» : Jean-Paul Rouve donne des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Renaud

L’acteur Jean-Paul Rouve a donné des nouvelles sur l'état de santé de Renaud, et elles sont rassurantes.

Opéré du cœur puis hospitalisé en 2020 à cause d'un emphysème, le chanteur Renaud remonte la pente. C’est en tout cas ce qu’a affirmé son ami Jean-Paul Rouve. Invitée dans l'émission «Quelle époque !», ce samedi 24 septembre, la star des Tuche a en effet assuré que l’artiste de 70 ans se porte bien.

«Il va bien. Il va trop bien là», a confié Jean-Paul Rouve, qui joue actuellement sur les planches du théâtre Antoine «J'ai pas l'air», un spectacle entre littérature et musique. «Je suis content, il va bien», a insisté l’acteur, précisant que l’interprète de «Dès que le vent soufflera» viendra d’ailleurs le voir sur scène.

En mai dernier, à l’occasion de ses 70 ans, Renaud s’était confié au Parisien sur ses addictions. «Je suis au Bitter San Pellegrino (boisson sans alcool élaborée à partir d'infusion de plantes, NDLR). Cela fait un an et demi que je ne bois plus une goutte d’alcool», avait affirmé le chanteur, précisant avoir aussi réduit la cigarette.

La papa de deux enfants avait également déclaré au quotidien régional faire «plusieurs thérapies pour comprendre d’où vient (sa) mélancolie». «Je suis une psychothérapie en ce moment, la psy est très sympathique, a-t-il poursuivi, mais elle n’a pas encore réussi à trouver. Mes copains non plus. Mais ça va aller».