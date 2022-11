Les Backstreet Boys ont rendu hommage à Aaron Carter lors de leur concert à Londres

Lors de leur concert à l’O2 Arena, ce dimanche, à Londres, les Backstreet Boys ont rendu un vibrant hommage à Aaron Carter, ancien membre du groupe avec son frère, Nick Carter, qui était visiblement ému sur scène.

Un torrent d’émotion. En concert à l’O2 Arena de Londres ce dimanche, les Backstreet Boys ont rendu un vibrant hommage à Aaron Carter, ancien membre du groupe décédé la veille à l’âge de 34 ans.

«Ce soir nous avons le cœur lourd car nous venons de perdre un membre de notre famille», a expliqué Kevin Richardson alors que Nick Carter, le frère d’Aaron, ne parvenait pas à retenir ses larmes. «Nous voulions trouver un moment pendant le spectacle pour rendre hommage au petit frère de Nick, Aaron Carter, qui est mort hier à l’âge de 34 ans. Il était un membre de notre famille et nous vous remercions tous pour votre amour, vos vœux, et votre soutien», poursuit-il.

Most emotional moment of the Backstreet Boys concert so far. They made a speech about Aaron Carter.



