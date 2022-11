Emily Ratajkowski est-elle en couple avec Pete Davidson ?

Selon le site américain US Weekly, Emily Ratajkowski et Pete Davidson seraient en couple, après s’être rencontrés il y a quelques mois par l’entremise d’amis communs.

L’amour a encore frappé. Emily Ratajkowski, 31 ans et fraîchement séparée de son futur-ex-mari Sebastian Bear-McClard, et Pete Davidson, 28 ans et désormais séparé de Kim Kardashian, seraient en couple selon les révélations du site américain US Weekly. «Pete et Emily se parlent depuis deux mois maintenant», assure une source, qui précise que, pour le moment, ils n'en sont qu'«au début de leur histoire, mais ils s’apprécient énormément».

Selon cette même source, ils se seraient rencontrés par l’entremise d’amis communs. «Pete fait rire Emily, et il adore le fait qu’elle soit à ce point intelligente», poursuit-elle. Le week-end dernier, les deux tourtereaux auraient été aperçus main dans la main lors d’un rendez-vous romantique à Brooklyn.

Aucun d’eux ne s’est exprimé sur cette potentielle union pour le moment. Emily Ratajkowski a demandé le divorce de Sebastian Bear-McClard en septembre dernier après des rumeurs de tromperie. Pete Davidson a été en couple avec Kim Kardashian pendant 9 mois avant leur séparation en août dernier. L’humoriste a été précédemment en couple avec Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kaia Gerber, ou encore Phoebe Dynevor, entre autres.