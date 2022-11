Jason David Frank : l’acteur de Power Rangers est mort à 49 ans

L’acteur Jason David Frank, qui incarnait le Ranger vert dans la série culte «Power Rangers», est mort à l’âge de 49 ans.

Les fans des Power Rangers sont en deuil. Jason David Frank qui jouait le Ranger vert dans la série culte est décédé à l’âge de 49 ans. Selon TMZ, l’acteur aurait mis fin à ses jours ce 19 novembre, mais les causes de sa mort n’ont pour le moment pas été confirmées.

«Respectez s’il vous plaît la vie privée de sa famille et ses amis pendant cette période horrible où nous devons nous remettre de la perte d’un être aussi merveilleux. Il aimait énormément sa famille, ses amis et ses fans. Il va terriblement nous manquer», a demandé son attachée de presse. Jason David Frank avait rejoint Power Rangers dans «Power Rangers Mighty Morphin» en 1993, à 19 ans. Il incarnera ensuite «Force Verte» (nom du personnage en VF) durant trois saisons de la série.

Il avait par la suite remis son costume pour les besoins des nombreuses déclinaisons du programme, et l'avait aussi, à quelques occasions, troqué contre le blanc, le rouge ou encore le noir.

«Mighty Morphin Power Rangers» suivait cinq adolescents appelés à sauver la Terre du mal. Au début de la première saison, le personnage de Frank était initialement un méchant soumis au lavage de cerveau de la méchante Rita Repulsa. Mais peu de temps après, il avait été intronisé dans le groupe des héros et était devenu l'un des personnages les plus populaires de la série, qui a généré de nombreux films et produits dérivés.

Rip Jason David Frank. The Greatest Power Ranger to have ever lived pic.twitter.com/8XDCRGEq36 — PuglifeGames (@PuglifeGamess) November 20, 2022

«Je n’arrive pas à le croire… RIP Jason David Frank. Mon cœur est triste d’avoir perdu un autre membre de notre famille spéciale», a écrit Zack Taylor, le Ranger noir dans «Power Rangers Mighty Morphin».

Spécialiste des arts martiaux, et huitième dan de karaté, Jason David Frank avait également participé à des combats de MMA en 2009 et 2010. TMZ fait savoir que sa deuxième épouse, Tammie Frank, avait demandé le divorce en août. Il laisse derrière lui quatre enfants - un de son mariage avec Tammie Frank et trois de son premier mariage avec Shawna Frank.