Pete Davidson et Emily Ratajkowski officialisent leur relation lors d'un match NBA

Alors que les rumeurs les annoncent en couple depuis plusieurs jours, Pete Davidson et Emily Ratajkowki auraient décidé d’officialiser leur union en assistant à un match NBA au Madison Square Garden à New York.

Info ou intox ? Alors que la presse people américaine ne cesse de spéculer sur la possible union entre Pete Davidson et Emily Ratajkowski depuis deux semaines, le couple est apparu tout sourire au premier rang d’un match des Knicks de New York ce lundi. Une apparition commune pendant un événement sportif qui, outre-Atlantique, est un moyen sûr pour un couple de stars d’officialiser un rapprochement.

Le site américain TMZ, qui a été un des premiers à évoquer un possible rapprochement entre l’humoriste et la top model, a précisé que Pete Davidson et Emily Ratajkowski n’étaient pas restés pour l’intégralité du match. Le couple aurait quitté l’enceinte à la fin de la première mi-temps (malgré le coût élevé des places qu’ils occupaient). Juste le temps de se montrer en public, et de passer à autre chose.