«Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo» : Shakira règle ses comptes avec Gerard Piqué dans sa nouvelle chanson

Shakira cible son ex Gerard Piqué dans son nouveau titre, publié sur Youtube par le DJ Bizarrap, ce jeudi 12 janvier.

La vengeance est un plat qui se mange aussi en musique. Après son divorce avec le footballeur Gerard Piqué, qui l’aurait trompée avec une femme plus jeune qu’elle, la chanteuse Shakira ne mâche pas ses mots pour dire tout le mal qu’elle pense du père de ses deux enfants.

Dans un clip dévoilé ce 12 janvier sur Youtube, et loin des standards auxquels la chanteuse a habitué ses fans, on découvre la star en toute simplicité dans un studio d’enregistrement. De quoi faire très attention aux paroles qu’elle entonne.

«Je ne veux pas d’autres déceptions. Tu parles d’être un champion et quand j’ai eu besoin de toi, tu m’as donné la pire version de toi», commence la chanson qui ne laisse que peu de place aux doutes quant au destinataire des paroles.

«Une louve comme moi n’est pas faite pour les débutants, une louve comme moi n’est pas faite pour un mec comme toi», poursuit la Colombienne. «Ce n’est pas de ma faute s’ils te critiquent, je ne fais que de la musique, désolée si ça t’éclabousse», entonne ensuite Shakira.

«Une Rolex contre une Casio»

Et de poursuivre : «Tu m’as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte et des dettes au fisc», faisant référence au procès qui l’attend en Espagne où elle est attaquée pour fraude fiscale, et où le parquet requiert contre elle plus de huit ans de prison et une amende de près de 24 millions d’euros.

Dans la suite du morceau, Clara Chia, la femme avec qui le footballeur aurait trompée Shakira, en prend pour son grade. «J’étais en dehors de ta ligue, c’est pour cela que tu es avec quelqu’un comme toi. (...) Je te souhaite bonne chance avec ma remplaçante. Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio.»

En couple depuis 2011, Gerard Piqué et Shakira se sont séparés en juin 2022. ils n'étaient pas mariés. Début novembre dernier, un accord pour la garde de leurs deux enfants a été trouvé.