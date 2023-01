Shakira compte sur le temps pour rebondir après la trahison de Gérard Piqué

Séparée de Gérard Piqué depuis juin dernier après une infidélité présumée du footballeur, Shakira veut aller de l'avant, malgré les blessures laissées par ce divorce.

Sa séparation d'avec Gérard Piqué après douze ans de vie commune et l’arrivée de deux enfants Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), a fait l’effet d’un tremblement de terre dans sa vie. Mais la superstar colombienne de 45 ans compte sur le temps qui passe pour laisser derrière elle ce moment difficile. C'est ce que l'artiste a confié, visiblement toujours affectée par cette séparation, sur son compte Instagram en ce début d'année.

«Bien que nos blessures continuent d'être ouvertes en cette nouvelle année, le temps a les mains d'un chirurgien», a ainsi partagé Shakira, avant d'ajouter : «Même si quelqu'un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance».

Shakira sans filtre

La chanteuse n'a pas hésité à dévoiler le fond de sa pensée mais aussi à se mettre nu, évoquant sans filtre le chagrin qu'elle a dû traverser. «Face au mépris, continuez à vous valoriser. Parce qu'il y a plus de gens bien que d'indécents. Moins partent et plus restent à nos côtés», a-t-elle noté. «Nos larmes ne sont pas un gaspillage, elles arrosent le sol où naîtra l'avenir et nous rendent plus humains, afin qu'au milieu des chagrins nous puissions continuer à aimer», a poursuivi la star, qui en septembre dernier expliquait à Elle USA avoir sacrifié sa carrière pour son couple.

Aujourd'hui, c'est aux Etats-Unis, près de sa famille, qu'elle compte construire l'après. Alors qu'un accord a été conclu en fin d'année autour de la garde de leurs deux garçons, Shakira et ses deux fils s'installeront ainsi à Miami en 2023.