Mort de Lisa Marie Presley : ce jour où elle a épousé Michael Jackson

Fille unique du «King» Elvis, Lisa Marie Presley est décédée ce jeudi 12 janvier. Au cours de sa vie la chanteuse avait épousé Michael Jackson.

Quelle étrange union que celle de Lisa Marie Prestley et Michael Jackson. Le futur couple s’était rencontré pour la première fois en 1975 lors d’une représentation à Las Vegas. Mais c’est à partir de 1993, après un dîner organisé par l'artiste Brett Livingston-Stone à son domicile qu’ils sont devenus proches et ont décidé de rester en contact. Elle défend la star contre les accusations de pédophilie qui pesaient déjà contre lui.

A cette époque Lisa Marie Presley est encore mariée à son premier époux, Danny Keough. Après avoir divorcé, le Roi de la pop lui demande sa main et l’épouse le 26 mai 1994 au cours d'une cérémonie privée en République dominicaine.

C'est le juge civil Hugo Francisco Alvarez Perez qui avait célébré la cérémonie, qui ne durera que douze minutes. Les témoins de Lisa Marie étaient son amie Eva Darling accompagnée de son mari, Thomas Keough, également beau-frère de Lisa Marie. Aucun membre de la famille de Michael n'était ce jour-là présent.

Cette union a toujours beaucoup interrogé. Coup de pub ? Manipulation pour tenter de faire oublier les accusations de pédophilie ? Des articles de l’époque rapportaient que les deux époux ne partageaient aucune intimité.

Encore de quoi alimenter les questionnements, Lisa Marie Presley demandera le divorce en janvier 1996, après seulement deux petites années de mariage.

A propos du 25 juin 2009, jour de la mort de Michael Jackson, la fille d’Elvis avait confié à Oprah Winfrey en 2010 : «Je ne sais pas pourquoi, mais c'était le jour le plus étrange de ma vie. J'ai pleuré toute la journée. Et je ne fais pas ça normalement, j'essayais de travailler, je rentrais à la maison, je coupais ma nourriture, je mangeais mon dîner en pleurant.»

Elle avait au cours de cette même interview révélé les dernières paroles qu'elle avait échangées avec lui : «Il m'a demandé si je l'aimais toujours. Je lui ai dit que j'étais indifférente et il n'a pas aimé ce mot.» Puis la fille d'Elvis Presley avait continué en révélant que le roi de la pop était très inquiet pour son héritage et qu'il lui avait confié que «quelqu'un allait essayer de le tuer dans le but de mettre la main sur son catalogue et son héritage.»

La vie sentimentale de Lisa Marie Presley a été houleuse. Elle a été mariée avec Danny Keough, de 1988 à 1994, et a eu deux enfants avec lui, l’actrice Riley Keough, née en 1989, et Benjamin Storm Keough, né en 1992 et mort en 2020.

En 2000, elle avait brisé ses fiançailles avec le rocker John Oszaica après avoir rencontré à un bal de charité l'acteur Nicolas Cage, qu'elle épousera le 12 août 2002 à Hawaï. Nicolas Cage demandera le divorce dès le 22 décembre 2002, lequel sera prononcé officiellement en 2004.

Le 22 janvier 2006, elle se mariera, au Japon, avec Michael Lockwood son guitariste et producteur avec qui elle aura les jumelles Harper Vivienne Ann Lockwood et Finley Aaron Love Lockwood, nées en 2008.. Ils divorceront en 2016 citant des différends irréconciliables.