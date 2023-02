Antoine de Caunes en deuil : son ex-épouse et mère de sa fille Emma, Gaëlle Royer, est décédée

Ce mardi 7 février, Antoine de Caunes a rendu hommage à son ex-épouse, la réalisatrice Gaëlle Royer, mère de sa fille Emma, qui vient de décéder.

Une immense tristesse. Antoine de Caunes a ce mardi 7 février annoncé la mort de son ancienne épouse, Gaëlle Royer. Pour rendre hommage à celle qui était aussi la mère de sa fille Emma, il a posté une photo de la défunte réalisatrice, légendée d'un simple «Gaëlle…» accompagné d’un cœur noir.

Emma de Caunes, meurtrie par la disparition de sa maman, a elle aussi posté un bouleversant message. «Maman. Merci de m'avoir tant éclairée, de m'avoir offert cet appétit pour la découverte, la curiosité, la vie et l'amour, le côté couteau suisse, l'envie de tout, la découverte, la débrouille et surtout l'amour du cinéma... De la mer et des oursins, des pirates et du chagrin... Je suis anéantie de tristesse de te voir partir aujourd'hui mais tu seras pour toujours dans mon coeur, dans mes pensées et dans mes tripes... Meilleure maman du monde», a écrit l’actrice et réalisatrice de 46 ans.

Antoine de Caunes et Gaëlle Royer, avaient été mariés dans les années 1970. Diplômée de l'Ecole supérieure des Arts modernes, Gaëlle Royer avait entamé sa carrière dans la réalisation dans les années 2000. Elle avait notamment réalisé des documentaires pour la télévision comme «La Folle histoire de la mode», «Fait divers à la Une – Roswell», et «Charles Pathé et Léon Gaumont, premiers géants du cinéma».