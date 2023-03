Kate Middleton pose avec ses enfants pour la fête des mères

Alors que la fête des mères a été célébrée ce dimanche 19 mars au Royaume-Uni, Kate et William ont partagé à cette occasion un cliché de leur famille sur les réseaux sociaux.

«Notre famille vous souhaite une joyeuse fête des mères», ont posté dimanche 19 mars le prince et la princesse de Galles sur les réseaux. Un message accompagné de deux photographies inédites, mettant en scène Kate Middleton et ses trois enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, bientôt 5 ans, perchés dans un arbre, un large sourire aux lèvres.

Après avoir beaucoup fait parler de lui lors du jubilé de la reine en juin dernier, le cadet de la famille, Louis, était également à l’honneur dans un second cliché, le montrant dans les bras de Kate Middleton.

Des photographies, qui comme d’habitude avec le couple, s’éloignent des traditionnels clichés protocolaires pour donner le visage d’une famille ancrée dans son époque. Kate et William avaient d'ailleurs utilisé cette même série de photos en décembre dernier pour illustrer leurs cartes de Noël, apparaissant tous les deux en jean.

Ce ne sont pas les seuls membres de la famille royale à avoir célébré l’événement hier. Le roi Charles III et son épouse ont, eux aussi, pris soin de rendre hommage à leurs mères. «A toutes les mères du monde entier, et à ceux à qui elles manquent peut-être aujourd'hui, nous pensons à vous», ont publié le roi et la reine via le compte du Palais de Buckingham, alors qu’Elizabeth II a rendu son dernier souffle en septembre dernier.

Pour mémoire, en France, la fête des mères sera fêtée cette année le 4 juin prochain.