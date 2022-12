Famille royale : Kate et William dévoilent la photo inédite choisie pour leur carte de Noël officielle

Kate et William ont dévoilé la photographie qui figurera sur leur carte de Noël cette année. Un cliché inédit, qui montre le visage d’une famille décontractée, résolument dans l'air du temps.

A peine rentrés de leur voyage officiel aux Etats-Unis, le prince et la princesse de Galles préparent les fêtes de fin d’année comme il se doit. Quelques jours après Charles III et la reine consort, Kate et William ont partagé sur les réseaux la photographie qu’ils ont choisie pour figurer sur leur carte de vœux.

«Partage d'une nouvelle photo de famille pour la carte de Noël de cette année !», a ainsi posté le couple sur son compte Instagram officiel, dévoilant un cliché les montrant en toute décontraction avec leur trois enfants George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans.

Une famille moderne

Kate, 41 ans en janvier, William, 40 ans, et leurs trois enfants apparaissent sur ce cliché en tenues décontractées. Pris visiblement cet été par le photographe Matt Porteous, habitué à travailler avec la famille royale, les deux parents y évoluent dans les allées d'un parc en jean, chemise et baskets quand George, Charlotte et Louis, eux aussi en basket, posent en short, donnant l'image d'une famille contemporaine, résolument inscrite dans son époque.

Alors que le roi Charles III a annoncé vouloir moderniser la couronne, il peut incontestablement compter sur son fils aîné et sa belle-fille pour le soutenir. Le couple n'a d'ailleurs pas hésité à prendre les devants depuis quelques années. De quoi faire grimper encore un peu plus la cote de Kate et William, toujours très populaires auprès des Britanniques.