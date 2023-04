Rupert Murdoch : le milliardaire de 92 ans annule ses fiançailles

Le magnat des médias Rupert Murdoch, 92 ans, a annulé ses fiançailles moins d'un mois après les avoir annoncées publiquement dans la presse, a rapporté ce mardi le magazine américain Vanity Fair.

Le mariage n'aura pas lieu. Le milliardaire Rupert Murdoch, propriétaire de l'influent groupe de médias News Corp, et déjà marié à quatre reprises par le passé, avait le 20 mars annoncé ses fiançailles avec sa partenaire Ann Lesley Smith, une ancienne aumônière de la police de San Francisco de 66 ans. Il avait raconté au New York Post, l'un de ses tabloïds, avoir fait sa demande en mariage le jour de la Saint-Patrick.

Mais selon Vanity Fair, qui ce mardi cite l'entourage de du magnat des médias, les fiançailles ont soudainement été annulées : Rupert Murdoch aurait fini par être mal à l'aise face aux croyances évangéliques de sa future épouse. Le mariage était censé avoir lieu à la fin de l'été.

«Sur la même longueur d'ondes»

«Je redoutais de tomber amoureux, mais je savais que ce serait mon dernier. Il vaut mieux que ce soit le cas. Je suis heureux», avait pourtant déclaré Rupert Murdoch.

«Pour nous deux, c'est un cadeau de Dieu», avait confié au New York Post Ann Wesley Smith. «J'ai été riche et j'ai été pauvre, riche puis pauvre», avait fait savoir la veuve de Chester Smith, un chanteur country et directeur de radio et de télévision, décédé il y a quatorze ans. Elle estimait qu'elle et son futur époux étaient sur la même longueur d'ondes. «Comme Rupert, mon mari était un homme d'affaires... Je parle donc la langue de Rupert. Nous partageons les mêmes convictions.»

«Nous sommes tous les deux impatients de passer la seconde moitié de notre vie ensemble», avait ajouté Rupert Murdoch qui s'est séparé de sa quatrième épouse Jerry Hall en août 2022 après six ans de vie commune.

Père de six enfants nés de ses trois premiers mariages, il avait d'abord été marié de 1956 à 1967 à Patricia Booker, une hôtesse de l'air australienne, puis durant plus de trente ans, jusqu'en 1999, à une journaliste britannique, Anna Mann, qui avait touché plus d'un milliard de dollars après leur divorce, selon la presse. Il avait épousé, quelques jours après, une femme d'affaires d'origine chinoise, diplômée de l'université Yale, Wendi Deng, jusqu'à leur divorce à New York en 2013.

Un procès en diffamation

Le magnat, dont la fortune familiale est estimée par Forbes à plus de 17 milliards de dollars, est propriétaire de centaines de médias, notamment aux Etats-Unis avec des sociétés qui contrôlent l'influente chaîne Fox News, le quotidien économique The Wall Street Journal et le tabloïd new-yorkais, classé à droite, New York Post. Il est aussi le patron, au Royaume-Uni, du Sun et du Times de Londres, et de journaux en Australie.

Le Guardian avait précisé que l'annonce de ses fiançailles avait été faite la veille d’une audience en vue d'un éventuel procès en diffamation de 1,6 milliard de dollars intenté par Dominion Voting Systems contre Fox News qui prétend que certains invités et commentateurs de la chaîne avaient approuvé un faux récit selon lequel les élections de 2020 avaient été volées.

Dans une déposition, Rupert Murdoch, président de la société mère de Fox News, Fox Corp, a déclaré que des animateurs à l'antenne de la chaîne de télévision avaient approuvé l'idée d'une élection volée à des degrés divers, mais il a nié que Fox News elle-même avait approuvé ce récit. Le juge a décidé fin mars qu'un jury devrait se prononcer sur la question de savoir si le réseau conservateur a agi avec une réelle malveillance, ce qui a ouvert la voie à l’ouverture d’un procès à la mi-avril.