Line Papin révèle la violence de sa rupture avec Marc Lavoine dans son livre «Après l'amour»

Dans son recueil «Après l’amour», publié le 26 avril dernier (ed. Stock), Line Papin s’exprime à cœur ouvert sur son divorce douloureux avec le chanteur Marc Lavoine en 2022, et les cicatrices laissées par cet épisode de sa vie, dans sa chair et dans son âme.

Blessures intimes. En juillet 2020, Line Papin épousait Marc Lavoine à Paris après plusieurs années de relation amoureuse. Le couple semblait au comble du bonheur. Et pourtant. Moins de deux ans plus tard, la jeune femme de 33 ans sa cadette et le chanteur se sont séparés, le couple ayant été fragilisé par une fausse couche et une interruption volontaire de grossesse. Une séparation difficile et complexe sur laquelle elle s’exprime sans détour dans le recueil «Après l’amour», publié le 26 avril avril dernier (ed. Stock).

«Autrefois, j'ai aimé un homme mais celui-ci m'a bouffée et m'a détruite. Il a fait de moi l'objet de son désir. Oui, je n'étais plus un être, simplement un objet. (…) J'ai eu trop mal autrefois. Mon corps est marqué par les cicatrices, ma chair dit la douleur. Rien ne s'efface, ni les stigmates sur ma peau ni les griffures dans ma mémoire. J'ai eu mal, et ce mal ne s'oublie pas… Puis il m'a jetée, frappé l'âme, au point que j'ai eu mille cicatrices sur le corps. Plus jamais je ne laisserai un homme m'abîmer de la sorte», écrit-elle.

Avant de conclure : «Cependant, il m’a aimé comme personne ne sait aimer. L'amour n'est pas une excuse. L'amour est au-delà, une chose dont on doit être digne.»

Invitée de l’émission «Culture Médias» sur Europe 1 le 1er mai dernier, Line Papin a également révélé que, depuis leur divorce en avril 2022, Marc Lavoine ne lui adressait plus la parole, et ne répondait plus à ses messages.