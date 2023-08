Tory Lanez : le rappeur condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur la chanteuse Megan Thee Stallion

Le rappeur canadien Tory Lanez a été condamné à dix ans de prison mardi par un tribunal de Los Angeles, pour avoir tiré dans les pieds de la chanteuse Megan Thee Stallion lors d'une dispute en 2020.

Jugé coupable en décembre d'agression avec une arme semi-automatique, port d'une arme non déclarée et négligence, Tory Lanez, Daystar Peterson de son vrai nom, a ce mardi été condamné à dix ans de prison pour avoir tiré dans les pieds de Megan Thee Stallion lors d'une dispute en 2020.

Ses déboires avec la chanteuse, qui a remporté trois Grammy Awards en 2021 et a notamment collaboré avec Beyoncé, ont défrayé la chronique aux Etats-Unis. L'affaire a été perçue comme symbolique du sexisme persistant dans le milieu du hip-hop et de la méfiance des Afro-Américains envers la police. Elle remonte à juillet 2020, et trouve ses origines dans une dispute entre les deux ex-amants après une soirée trop arrosée chez l'influenceuse Kylie Jenner.

«Ego meurtri»

Les deux stars revenaient de la soirée en voiture, en compagnie de l'assistante personnelle de Megan Thee Stallion, qui était également tombée sous le charme du rappeur canadien. Une querelle avait alors éclaté.

L'accusation avait attribué cet affrontement à «l'égo meurtri» de Tory Lanez. Le Canadien était irrité «parce que Megan avait plus de succès que lui», avait fustigé la procureure lors de l'audience.

La défense de Tory Lanez avait elle dénoncée une enquête qu'elle estimait bâclée. Son avocat, George Mgdesyan, a réduit ce cas à «une affaire de jalousie», en accusant l'assistante de la chanteuse d'avoir tiré.

«honteuse misogynie»

Megan Thee Stallion avait expliqué durant son audience qu’avant les tirs, elle se trouvait dans une voiture dans laquelle son amie Kelsey Nicole et le rappeur Tory Lanez avaient commencé à se disputer, l'incitant à sortir du véhicule.

Elle avait ensuite rapporté qu’alors qu'elle commençait à marcher, elle avait entendu Tory lui dire : «Danse salope». Elle affirme avoir vu ensuite le rappeur avec le pistolet pointé sur elle avant de se faire tirer dessus à cinq reprises. La rappeuse dit avoir commencé à être en état de choc à ce moment-là.

Blessée au pied, elle aurait laissé une mare de sang à l’endroit où elle a été touchée, avant de remonter dans la voiture, où Tory l'aurait suppliée de ne rien dire à la police : «Ne dis rien et je te donnerai un million de dollars», lui aurait-il demandé, ajoutant qu'il était en probation. Toujours selon les propos rapportés par TMZ, elle a dit se souvenir particulièrement du fait qu'il semblait alors plus préoccupé par la possibilité d'aller en prison que par le fait de lui avoir tiré dessus.

«J'aurais aimé qu'il me tue si j'avais su que j'allais traverser ça», a souligné la chanteuse lors du deuxième jour du procès. Aussi terrifiante que soit l'agression qu'elle a subie, la rappeuse a décrit des conséquences, «peut-être encore plus difficiles». Sa prise de parole contre Tory Lanez lui «a mis une cible sur le dos dans une industrie du rap dominée par les hommes, et où ces derniers sont enclins à prendre le parti de Tory par défaut», a-t-elle regretté, se disant victime «d'une honteuse misogynie».