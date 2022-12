«J’aurais préféré qu’il me tue» : Megan Thee Stallion témoigne au procès du rappeur Tory Lanez, accusé de lui avoir tiré dessus

Megan Thee Stallion accuse son ancien ami, le rappeur Tory Lanez, de lui avoir tiré dessus il y a deux ans. Appelée à la barre ce mardi 13 décembre, elle a déclaré qu'elle aurait «préféré mourir plutôt que d’avoir à gérer les conséquences de cette affaire».

«J'aurais aimé qu'il me tue si j'avais su que j'allais traverser ça», a déclaré la chanteuse Megan Thee Stallion lors du deuxième jour du procès de son ancien ami, le rappeur Tory Lanez, qu'elle accuse de lui avoir tiré dessus il y a deux ans.

Aussi terrifiante que soit l'épreuve réelle, la rappeuse a décrit des conséquences, «peut-être encore plus difficiles», selon les propos rapportés par TMZ, qui fait savoir qu'elle a souligné combien sa prise de parole contre Tory Lanez lui «avait mis une cible sur le dos dans une industrie du rap dominée par les hommes, et où ces derniers sont enclins à prendre le parti de Tory par défaut», se disant aujourd'hui victime «d'une honteuse misogynie».

danse macabre

Megan Thee Stallion s’est montrée particulièrement émue, rapporte encore TMZ, au moment de donner sa version des faits. «Je n'arrive pas à croire que je sois obligée de venir ici et faire ça», a-t-elle dit.



L’affaire remonte à l’été 2020, à la fin d’une fête à Hollywood Hills, organisée chez Kylie Jenner.

Megan Thee Stallion a expliqué qu’avant les tirs, elle se trouvait dans une voiture dans laquelle son amie Kelsey Nicole et le rappeur Tory Lanez avaient commencé à se battre, l'incitant elle à sortir du véhicule.

Elle a rapporté qu’alors qu'elle commençait à marcher, elle a entendu Tory lui dire : «Danse salope». Elle affirme qu’ensuite elle l’a vu avec le pistolet pointé sur elle avant de se faire tirer dessus à cinq reprises. La rappeuse dit avoir commencé à être en état de choc à ce moment-là.

Blessée au pied, elle aurait laissé une mare de sang à l’endroit où elle a été touchée, avant de remonter dans la voiture, où Tory l'aurait supplié de ne rien dire à la police : «Ne dis rien et je te donnerai un million de dollars», lui aurait-il demandé, ajoutant qu'il était en probation. Toujours selon les propos rapportés par TMZ, elle a dit se souvenir particulièrement du fait qu'il semblait alors plus préoccupé par la possibilité d'aller en prison que par le fait de lui avoir tiré dessus.

Le rappeur continue de nier

D’après le procureur, la police était ensuite rapidement intervenue et avait retrouvé une arme à feu, encore tiède, à côté de la place de Tory Lanez, comme le relaie la BBC.

Selon BuzzFeed News, les avocats de la chanteuse ont montré des SMS et des appels du musicien dans lesquels, peu après l’incident, il s'excusait et écrivait qu'il était «trop ivre» et que «ce truc n'aurait jamais dû arriver».

Pourtant Tory Lanez continue de nier en bloc. Alors qu’un médecin a attesté que Megan Thee Stallion avait bien été blessée par balles au pied ce jour-là et qu’elle en garde encore aujourd’hui des séquelles, les avocats du rappeur entendent plaider que c'est en fait l’autre passagère de la voiture, Kelsey Nicole Harris, qui a tiré avec l'arme, et justifient le fait que leur client ait été testé positif aux résidus de poudre en clamant qu’il avait essayé de lui prendre l’arme des mains.

En attendant de connaître la décision de la justice sur la responsabilité du rappeur, le procès continue. La mère de Kylie Jenner, qui organisait la soirée à la fin de laquelle l’incident a eu lieu, devrait faire partie des prochains témoins appelés à la barre.