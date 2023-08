Britney Spears : Sam Asghari révèle les raisons de sa demande de divorce

Selon le site américain TMZ, Sam Asghari aurait demandé le divorce après seulement 14 mois de mariage avec Britney Spears quand il a découvert qu’elle l’avait trompé avec un employé de maison. Ainsi qu’un comportement inapproprié avec un autre salarié.

Pas d’autres choix. Selon le site américain TMZ, qui cite des sources anonymes proche de l’affaire, la demande de divorce de Sam Asghari après seulement 14 mois de mariage avec Britney Spears a été motivée par le fait qu’il soupçonne la chanteuse de l’avoir trompé avec au moins un employé de maison. Il affirmerait également qu’elle aurait eu un comportement inapproprié avec un autre employé en lui demandant de la filmer totalement dénudée.

Les sources citées par TMZ affirment que des vidéos montrant Britney Spears dans une position compromettante avec l’employé en question existent. Il est également précisé que la chanteuse se trouverait actuellement dans un état de grande fragilité mentale et d’hypersexualisation. Ce qui aurait contribué à la mettre dans cette situation. Ces mêmes sources affirment que Sam a longtemps été la béquille de Britney Spears, mais que le jeune homme n’était plus en mesure de supporter la situation après les récents événements.

Totalement isolée de sa famille, et désormais engagée dans une procédure de divorce, Britney Spears – qui a été libérée de sa tutelle en novembre 2021 – affiche un comportement qui ne cesse d’inquiéter ses fans.

Selon le site américain Page Six, Sam Asghari, 29 ans, aurait demandé à re-négocier leur contrat de mariage – signé en juin 2022 – afin d’obtenir plus d’argent à l’issue du divorce, menaçant de faire des révélations très compromettantes à propos de la chanteuse, 41 ans, s’il n’obtenait pas gain de cause.

Des accusations graves qui ont été formellement démenties par les représentants de l’acteur. Les avocats de Britney Spears n’ont toujours commenté la situation pour le moment.