Britney Spears et Sam Asghari bientôt divorcés ?

Britney Spears et Sam Asghari seraient sur le point de mettre un terme à leur mariage. Sam Asghari aurait demandé le divorce.

La fin d’une histoire. Après un peu plus d’un an de mariage, Britney Spears et Sam Asghari se dirigent vers un divorce, a rapporté TMZ dans la nuit. Après les rumeurs de séparation, le mannequin Sam Asghari, 29 ans, aurait demandé le divorce évoquant des «différences irréconciliables», selon le site américain.

Le couple ne vivrait d’ailleurs plus ensemble depuis le 28 juillet. En cause ? Une potentielle infidélité de Britney Spears, 41 ans.

Ensemble depuis 2016, la pop star et Sam Asgahri s’étaient fiancés en septembre 2021 avant de se dire «oui» en juin 2022. Mariés sous contrat afin de protéger la fortune de Britney Spears, le jeune homme de 29 ans semblerait vouloir contester cet accord. Il demande par ailleurs une pension alimentaire et la prise en charge de ses honoraires d'avocat.

Reste à savoir si les deux ex sauront se mettre d'accord. A défaut, une nouvelle bataille judiciaire pourrait se profiler pour Britney Spears, qui doit par ailleurs sortir ses mémoires en octobre prochain.