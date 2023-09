Sophie Turner et Joe Jonas : le couple divorce après 4 ans de mariage

Selon le site américain TMZ, Joe Jonas et Sophie Turner auraient pris la décision de mettre fin à leur union après 4 ans de mariage. Parents de deux enfants, le musicien et la comédienne auraient rencontré de sérieuses difficultés dans leur couple ces six derniers mois.

La fin d’une histoire d’amour. Le site américain TMZ vient de révéler que Sophie Turner et Joe Jonas avaient l’intention de mettre fin à leur union après quatre années de mariage. Cela ferait plusieurs mois que les relations entre le musicien de 34 ans et la comédienne de 27 ans ne seraient plus au beau fixe. Le couple aurait fait face à «de sérieux problèmes» les six derniers mois, précise l’article, à tel point que Joe Jonas se serait retrouvé à s’occuper de leurs deux jeunes enfants à plein temps, alors qu’il est actuellement en tournée avec ses deux frères, Nick et Kevin Jonas.

La rumeur d’une séparation imminente ne date pas d’hier, puisque le musicien a été aperçu à de nombreuses reprises sans son alliance ces derniers mois. Le couple a également vendu sa demeure en août, un an seulement après en avoir fait l’acquisition. Le site américain Page Six précise qu’aucune déclaration officielle n’a été publiée par le chanteur ou par l’ancienne star de la série «Game of Thrones».

Le couple s’était fiancé en 2017, avant de se marier deux ans plus tard. Leur premier enfant, Willa, est née en juillet 2020. En mai 2022, la comédienne avait révélé au magazine ELLE être enceinte de leur deuxième enfant, une seconde petite fille. «Nous sommes tellement excités à l’idée d’agrandir la famille. C’est la meilleure bénédiction», avait-elle lancé à l’époque. De son côté, Joe Jonas avait confié au site américain People se sentir «un peu nerveux» à l’idée de devenir père pour la deuxième fois. Leur dernier enfant, dont le nom n’a pas été dévoilé, est né en juillet 2022.