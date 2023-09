Mathieu Kassovitz : l’acteur dévoile ses blessures après son accident

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l’acteur Mathieu Kassovitz a dévoilé ses blessures à la suite de son accident de moto, et remercié ses fans pour le soutien qu’il a reçu.

Une semaine après son grave accident de moto survenu sur un circuit dans l’Essonne, Mathieu Kassovitz a une nouvelle fois donné de ses nouvelles depuis son lit d’hôpital. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram ce dimanche, l’acteur a d’abord apporté tout son soutien aux Marocains après le terrible séisme qui a touché le sud du pays et fait plus de 2.100 morts, avant de raconter plus en détails son accident

«J’ai eu un accident de moto sur un circuit de courses. Je suis un passionné de moto. (…) On m’a proposé d’aller faire du circuit, avec combinaison. Ma fille est une fan de moto, donc je l’ai amenée avec mon fils. On a fait une super séance de pilotage et à la fin de la journée, (…) j'ai pris un virage trop large, j’ai eu peur de tomber, j’ai remis la moto droite et j’ai tapé directement le rail de sécurité», a-t-il raconté.

Il a ensuite dévoilé sa jambe blessée, couverte de bleus. «J’ai le fémur qui a été remplacé par une tige en titane», a-t-il expliqué. Il a également montré son pied, traversé par plusieurs broches en titane «pour tenir le pied car [sa] cheville est complètement pulvérisée». L’acteur pense pouvoir remarcher dans six mois malgré ces impressionnantes blessures.

Mathieu Kassovitz a profité de cette vidéo pour saluer le travail des soignants qui l’ont pris en charge. «Ce qui se passe dans les hôpitaux français est absolument incroyable. Le fait de pouvoir rentrer dans un hôpital sans donner aucun papier, sans rien, aucune question posée, on vous soigne. (…) Cela fait vraiment partie de notre fierté française. On comprend pourquoi on paye autant d’impôts», a-t-il souligné.

L’acteur et réalisateur de 56 ans a également remercié tous ses fans, ses proches et toutes les personnes qui l’ont soutenu et qui lui ont envoyé des messages après son accident.