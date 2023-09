Mathieu Kassovitz : ce que l'on sait de l'accident de moto de l'acteur

Si son pronostic vital n’est pas engagé, Mathieu Kassovitz est toujours dans un état «préoccupant». L’acteur et réalisateur a été victime dimanche d’un grave accident de moto en Essonne. Voici ce que l'on sait des circonstances du drame.

Il devait assurer la promotion du thriller «Visions» de Yann Gozlan qui sort ce mercredi au cinéma. Mais la vie en a décidé autrement. Victime dimanche 3 septembre, en fin d’après-midi, d’un grave accident de moto sur le circuit de Linas-Montlhéry (Essonne), Mathieu Kassovitz a été transporté en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).

il souffrirait de fractures et d'un traumatisme crânien

«Son pronostic vital n'est pas engagé», a indiqué à l'AFP l'entourage de l’acteur et réalisateur, évoquant notamment un traumatisme crânien et «des blessures sérieuses à une cheville et au bassin». Son état de santé reste néanmoins «préoccupant».

Selon les premiers éléments, le comédien de 56 ans et cinéaste de «La haine», connu pour ses rôles dans «Le fabuleux destin d’Amélie Poulain» et «Le bureau des légendes», était venu prendre des cours de perfectionnement de conduite à moto afin de préparer un prochain film.

il a été éjecté du deux-roues lors d'une accélération

Mathieu Kassovitz a perdu le contrôle lors d’une accélération et a été éjecté du deux-roues qu'il conduisait seul. Il a violemment chuté au sol, mais n'a pas percuté d'autre véhicule, a par ailleurs indiqué le parquet.

Selon des informations révélées par nos confrères du Parisien, Mathieu Kassovitz était conscient quand les secours sont arrivés sur place. Il a toutefois été endormi tant les douleurs étaient insupportables. L’une de ses filles qui se trouvait sur une moto derrière lui, aurait assisté à la scène.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes des blessures

Une enquête en recherche des causes des blessures a été ouverte par le parquet d'Evry-Courcouronnes, et confiée à la brigade de sûreté urbaine de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Plusieurs témoins de l'accident ont été ou vont être entendus par la police, y compris le moniteur de conduite de la star.