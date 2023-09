Danny Masterson condamné à 30 ans de prison : Ashton Kutcher et Mila Kunis présentent leurs excuses pour avoir pris la défense de l’acteur

Eux aussi stars de la série «That’ 70’s Show», Ashton Kutcher et Mila Kunis s'excusent d'avoir pris la défense de Danny Masterson lors de son procès. L'acteur vient d’être condamné à trente ans de prison pour viols.

La polémique est telle qu’ils leur fallait sortir du silence. Ashton Kutcher et Mila Kunis ont tenu à s’excuser ce dimanche dans une vidéo postée sur instagram, pour avoir apporté leur soutien à leur ancien camarade de jeu dans la série «That ‘70s show», Danny Masterson.

L'acteur américain, éminent membre de l'Eglise de scientologie, a été condamné jeudi à 30 ans de prison pour deux viols par un tribunal de Los Angeles. Le comédien de 47 ans, qui avait été reconnu coupable en juin, a ainsi écopé de la peine maximale qu'il encourait.

Ashton Kutcher et Mila Kunis avaient écrit des lettres au juge pendant la procédure, des courriers dont Variety a ce 9 septembre révélé le contenu. Ashton Kutcher y déclare notamment que «l’attention sincère que Danny Masterson porte aux autres fait de lui un modèle et un ami exceptionnel», tandis que Mila Kunis y loue le rôle qu’il avait joué à l’époque où ils tournaient ensemble pour qu’elle ne tombe pas dans la drogue. «L’un des aspects les plus remarquables de la personnalité de Danny est son engagement inébranlable à décourager la consommation de drogues. L’influence qu’il a exercée sur moi à cet égard a été inestimable», a-t-elle écrit. Un témoignage d'importance quand les victimes affirmaient que le comédien les avaient droguées avant de les violer.

Une image faussée de l'homme

Assailli par les critiques, le couple a décidé de s'exprimer dans une vidéo publiée sur Insagram ce dimanche. «Nous sommes conscients de la douleur causée par les lettres que nous avons écrites», y déclare Ashton Kutcher. «Nous soutenons les victimes et nous continuerons à le faire à l’avenir», a ensuite souligné Mila Kunis.

Ashton Kutcher explique que les lettres qu'ils ont écrites «représentent la personne que nous avons connue pendant vingt-quatre ans», et ont été transmises «à la demande de la famille de Danny», pour «que le juge puisse en tenir compte».

«Ces lettres n’ont pas été écrites pour remettre en question la légitimité du système judiciaire, elles étaient destinées à être lues par le juge et non à compromettre le témoignage des victimes ou à les traumatiser de quelque manière que ce soit, assure Mila Kunis. Nous ne voudrions jamais faire cela et nous sommes désolés si c’est arrivé.»