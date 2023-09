Russell Brand accusé de viols : son ex-épouse Katy Perry était-elle au courant ?

Alors que Russell Brand est accusé d’agressions sexuelles et de viols par quatre femmes, une ancienne interview de son ex-épouse, Katy Perry, a refait surface, les fans de la chanteuse se demandant si ses mystérieux propos n’auraient pas un lien avec les accusations qui pèsent sur le comédien.

Leur mariage fût de courte durée. L’union de Katy Perry avec Russell Brand s'était terminée brusquement un jour de 2011, après seulement quatorze mois, lorsque le comédien avait annoncé par SMS à la pop star, qui s’apprêtait tout juste à monter sur scène, qu'il avait demandé le divorce.

Russell Brand, 48 ans, est désormais accusé de viols, d'agressions sexuelles et de violences psychologiques par quatre femmes qui ont déclaré à la presse que ces crimes avaient eu lieu au plus fort de sa renommée, soit entre 2006 et 2013.

Les allégations comprennent notamment l'agression sexuelle d'une lycéenne de 16 ans et le viol d'une femme contre le mur de sa maison de Los Angeles, peu de temps après sa rupture avec Katy Perry.

Russell Brand a rapidement réagi, niant avec véhémence dans une vidéo les affirmations du Sunday Times et de Channel 4, insistant sur le fait de n’avoir eu que des «relations consensuelles».

Son ex-épouse Katy Perry, aujourd'hui fiancée à son partenaire de longue date Orlando Bloom, ne s’est jusqu'à présent pas exprimée sur le sujet, mais des questions sur ce qu'elle aurait pu savoir à l’époque sont soulevées, et une ancienne interview de la star, dans laquelle elle dit connaître la «vraie vérité» sur leur divorce, intrigue particulièrement.

«Je la garde enfermée dans mon coffre-fort»

S'exprimant pour le magazine Vogue en 2013, la chanteuse avait déclaré qu'elle avait initialement assumé «une grande responsabilité» dans leur séparation jusqu'à ce qu'elle découvre la «vraie vérité».

«C'est un homme très intelligent et j'étais amoureuse de lui quand je l'ai épousé. Disons simplement que je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis qu'il m'a envoyé un texto disant qu'il divorçait de moi le 31 décembre 2011», avait-elle commencé par déclarer avant d’ajouter : «Je me suis sentie très responsable de la fin de cette histoire, mais j'ai ensuite découvert la vraie vérité, que je ne peux pas nécessairement divulguer car je la garde enfermée dans mon coffre-fort pour les jours de pluie. J'ai lâché prise et je me suis dit : ce n'est pas à cause de moi, cela me dépasse. A partir de là je suis donc passée à autre chose.»

Si Katy Perry n'a encore jamais dévoilé publiquement la nature du secret qu'elle détient sur son ancien compagnon, pour ses fans le lien avec les accusations de violences sexuelles est plus que probable.

Le mois dernier, Russell Brand est lui aussi revenu sur leur mariage lors d’une émission avec Bear Grylls. Il a déclaré : «Certains aspects étaient incroyables. C'est une personne incroyable, et c'était assez incroyable de vivre un instant dans ce genre d’œil du cyclone de la célébrité. Mis à part mes sentiments d'affection pour Katy, je me souviens que c’était une période un peu chaotique et un peu, pour parler pour moi, un peu déconnectée».

Divorcé de Katy Perry en 2011, Russell Brand a ensuite épousé sa femme actuelle et mère de ses deux enfants, Laura Gallacher, en 2012.

A noter qu'aux accusations de viol et agressions sexuelles formulées par quatre femmes dans la presse, l'ancien animateur et acteur britannique a vu s'ajouter ce lundi un signalement auprès de la police, pour une agression sexuelle qui se serait déroulée en 2003 dans le quartier de Soho.

«Les enquêteurs sont en contact avec la femme» concernée, a déclaré un porte-parole de Scotland Yard, expliquant qu'elle allait bénéficier d'une prise en charge de la police. «Nous continuons à encourager quiconque pense avoir été victime d'une agression sexuelle, peu importe son ancienneté, à nous contacter», a-t-il ajouté.