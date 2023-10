Chris Hemsworth : prédisposé à la maladie d’Alzheimer, l'acteur a changé ses habitudes de vie

Connu pour sa forme physique, l’acteur Chris Hemsworth a décidé de faire quelques changements dans sa vie quotidienne, depuis qu’il se sait porteur d’un gène qui augmente le risque de contracter la maladie d'Alzheimer.

L’effet d’un «coup de pied». Depuis sa participation à la série documentaire «Limitless» (2022), Chris Hemsworth a réalisé qu’il lui fallait radicalement changer ses habitudes de vie.

Au cours du tournage de cette série Disney+, qui entendait découvrir comment mieux vivre plus longtemps et en bonne santé, il avait effectué des analyses génétiques qui avaient révélé qu’il était porteur d’un gène le prédisposant à la maladie d’Alzheimer.

Consultant du programme, le docteur Peter Attia lui avait expliqué, que même si ce gène augmentait son risque - le rendant huit à dix fois plus élevé que celui de tout le monde - il ne déterminait absolument pas son sort. Ainsi, il lui était tout à fait possible d’avoir le gène à haut risque sans jamais développer la maladie et, à l'inverse, ne pas avoir le gène et quand même développer la maladie d'Alzheimer.

Le docteur Attia avait ajouté qu’avec des ajustements radicaux de son mode de vie, il pourrait réduire le risque, et ainsi devenir aussi prédisposé que n’importe qui d’autre.

Dans une interview publiée ce mois-ci dans le magazine Men’s Health, Chris Hemsworth explique qu’il a décidé de suivre ce conseil, et donc de changer ses routines quotidiennes.

«Maintenant, j'intègre plus de solitude dans ma vie», a-t-il déclaré. J'ai toujours été assez cohérent avec mes engagements en matière d'exercice, mais dernièrement, j'ai vraiment ressenti l'importance de prendre du temps pour soi, sans aucune voix ni stimulation extérieure et de prendre du temps au calme.»

By opening up about his risk of Alzheimer’s disease, swole superhero @chrishemsworth revealed a vulnerability not found on Asgard. https://t.co/IWDo9bNHSK — Men's Health Mag (@MensHealthMag) October 6, 2023

«(L’annonce des résultats de ses analyses génétique, ndlr), c'était un bon coup de pied dans le cul et un rappel de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me donner la meilleure chance de me battre», a confié la star de Thor. «Quel que soit le travail que je fais pour la santé de mon cerveau, il profite au reste de mon corps : nous l’avons transformé en quelque chose de positif.»

Pleine conscience et repos

L’acteur confie désormais consacrer davantage de temps au travail de pleine conscience. «Je fais beaucoup de méditation et de travail sur la respiration, principalement pendant les routines de sauna et de bain glacé», dit-il. «Pour moi, mon travail de pleine conscience préféré vient de l'immersion dans des activités physiques qui me permettent d'être pleinement présent et me forcent à sortir de ma tête et à entrer dans mon corps, en particulier le surf.»

Chris Hemsworth donne également la priorité au repos. «J'ai une approche plus cohérente de mon sommeil», dit-il, expliquant comment il parvient à s’échapper des idées négatives qui peuvent lui traverser l’esprit au moment de s’endormir et troubler son sommeil. «Essayer de rester hors des écrans une heure avant de se coucher et lire la plupart des soirs, cela aide vraiment. En outre, se concentrer sur le fait de ne pas être attaché à chaque pensée et être attentif au bruit lorsque cela est possible, cela éloigne simplement du bavardage interne.»

Le compagnon d’Elsa Pataky, qui a toujours accordé une attention toute particulière à prendre soin de son corps - et de ses muscles très bankable au box-office - a décidé de ne plus aller aussi loin dans ses entrainements que par le passé. «Mon poids fluctue beaucoup en raison de différents rôles, et aussi de mes propres intérêts en ce qui concerne les défis que je lance à mon corps de différentes manières», dit-il. «Je soulève moins souvent des poids et j'incorpore davantage d'exercices de cardio et d'endurance, je les préfère maintenant de loin aux séances de musculation intenses.»

Enfin, le frère de Liam dit aborder la vie en ayant plus conscience du temps qui passe et de sa préciosité, essayant d’améliorer son équilibre entre vie professionnelle et vie privée. «Cela m'a fait penser à mes enfants et à la façon dont ils grandissent et combien les choses changent si radicalement... Je veux me poser, prendre le temps pour m'en imprégner», avait-il aussi déclaré au docteur Attia sur son podcast Drive.