Sean Penn est catégorique : ne lui demandez pas de selfies

L’acteur américain Sean Penn explique sa haine absolue des selfies, ainsi que son absence aux Oscars et la décision qu'il a prise après les Golden Globes.

Aucun doute possible, Sean Penn déteste les selfies. Lors d'une discussion organisée vendredi 5 juin aux Spring Studios, dans le sud de Manhattan, dans le cadre du 25e Festival de Tribeca, l’acteur s’est montré catégorique.

«Il ne faut jamais prendre de selfies avec qui que ce soit. C'est mauvais pour vous, c'est mauvais pour tout le monde. C'est une véritable plaie», a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par Variety. Et il ne fera aucune exception, même si c’est «une grand-mère rescapée de l'Holocauste et son fils paraplégique de 6 ans qui s'approchent.» «Hors de question !», a-t-il dit.

Fidèle à lui-même, il s'est également exprimé sans filtre sur les raisons de son absence aux Oscars. «Ce n'est pas qu'une simple cérémonie de remise de prix», a-t-il dit. «Il y a trop de monde». Goûtant très peu aux mondanités, Sean Penn, dit en avoir discuté avec ses collègues d’«Une Bataille après l’Autre» et qu’ils étaient tous d'accord : il valait mieux pour sa santé mentale qu'il n'y assiste pas. Au lieu de cela l’acteur a préféré se rendre en Ukraine, où il milite sans relâche pour dénoncer la guerre menée par la Russie.

L’acteur américain explique avoir tout de même regardé la cérémonie des Oscars depuis l'Ukraine. «J’ai vraiment pu apprécier la cérémonie des Oscars pour la première fois», a-t-il confié. «C’était génial.» C’est après sa participation aux Golden Globes de cette année, qu’il a décidé de ne plus jamais assisté à des cérémonies de remise de prix, a-t-il précisé.

«Je suis allé aux Golden Globes ; je n'y étais jamais allé auparavant. Et c'est là que j'ai décidé : “Je ne peux pas continuer comme ça.”», a-t-il expliqué. «Et ce n’est pas une réaction facile du genre “Je ne veux pas être mêlé à tout ce faux Hollywood” ou quelque chose du genre (…) C'est désormais une décision que je prends à vie : je n'irai nulle part pour me retrouver dans un groupe de plus de huit personnes.»

La star affirme que les grands rassemblements publics sont pour lui «terrifiants» et déclenchent de «l’anxiété».