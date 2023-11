Mort de Matthew Perry : Sean Penn rend hommage à la star de «Friends» et le félicite pour une raison bien précise

Invité de l’émission britannique «Piers Morgan Uncensored», Sean Penn a tenu à rendre hommage à la star de «Friends»Matthew Perry, décédé le 28 octobre dernier. Il a également tenu à saluer son courage d’avoir ouvertement parlé de ses addictions avant son décès.

Un respect éternel. En 2001, Sean Penn avait fait une apparition remarqué dans deux épisodes de «Friends», où il avait donné la réplique à l’ensemble des acteurs de la série, dont Matthew Perry. Invité de l’émission britannique «Piers Morgan Uncensored», ce mercredi 22 novembre, Sean Penn a tenu à saluer la mémoire du comédien qu’il présente comme «un homme talentueux», tout en applaudissant le courage que ce dernier a montré en se confiant publiquement sur ses addictions, et les dommages que cela avait provoqué dans sa vie.

«Je ne peux pas affirmer que je le connaissais bien, mais je l’appréciais énormément. Je l’avais rencontré par hasard récemment, nous étions tous deux à l’aéroport de Los Angeles pour prendre un vol, et je l’avais complimenté sur la sortie de son livre», explique le cinéaste de 63 ans, en faisant référence à l’autobiographie de Matthew Perry «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», dans laquelle il évoquait son combat contre l’alcool et la drogue. Si Sean Penn précise ne pas avoir lu le livre, il explique avoir lu plusieurs interviews de l’acteur après sa publication en 2022, et qu’il avait été touché par le message qu’il tentait de faire passer concernant son addiction.

«Il semblait être en mesure d’en parler, de l’avoir confronté, et être très intelligent et audacieux à ce sujet. Et il offrait généreusement son expérience aux gens afin de leur venir en aide. C’est tragique, mais je ne peux pas dire que j’ai été vraiment surpris. Je ne sais pas ce que dit le rapport du médecin légiste et tout le reste. Mais je sais qu’il avait causé de sérieux dommages à ses organes au fil des années», précise Sean Penn. Pour lui, Matthew Perry a lancé une marque indélébile dans le monde grâce à son talent et sa candeur. «Il a laissé ce récit derrière lui, et il laisse de quoi donner beaucoup de joie à beaucoup de monde avec son talent. Donc je souhaite le meilleur à sa famille», conclu-t-il.