Mort de Matthew Perry : les révélations troublantes de son ex-petite amie

Dans un entretien accordé au site britannique The Sun, Kayti Edwards, une ancienne petite-amie de Matthew Perry, explique que la star de «Friends» devait être retombée dans la consommation de drogue avant son décès.

Un témoignage étonnant. En 2006, Kayti Edwards a été brièvement en couple avec Matthew Perry, après leur rencontre dans le cadre de leur participation aux réunions des alcooliques anonymes. Interrogée par le site britannique The Sun à propos du décès de la star de «Friends», elle a affirmé que, selon elle, il n’est pas impossible que l’acteur ait cédé à ses vieux démons avant de se noyer dans son jacuzzi.

«Je connais Matthew et il ne se serait pas noyé comme ça. Je pense qu’il reprenait des cachets la semaine avant ce qui est arrivé», lance-t-elle. Kayti Edwards a conscience que le premier rapport de toxicologie (une analyse plus détaillée est en cours, ndlr) précise qu’aucune trace de méthamphétamine ou de fentanyl n’a été retrouvée. Mais là encore, elle ne semble pas étonnée. «Ils ont dit qu’aucun cachet sous ordonnance n’a été retrouvé sur place, ce qui ne me surprend pas, parce qu’il n’avait pas pour habitude de laisser de la drogue traîner. Il était paranoïaque et prenaient tout, pour qu’il n’y ai aucune preuve, et sortait en reprendre quand il en avait envie», précise-t-elle.

Un rapport particulier à l’eau

Kayti Edwards affirme également que le dernier message posté par Matthew Perry sur Instagram – avec une photo de lui dans le jacuzzi où il s’est noyé – est une autre indication, pour elle, qu’il venait de consommer de la drogue. «Oh, de l’eau si chaude qui bouillonne autour vous procure du bien-être ? Je suis Mattman», avait écrit Matthew Perry en légende. Selon son ex-petite amie, le fait qu’il se présente comme étant Mattman n’est pas anodin. «Ce truc avec Mattman n’était pas une chose à laquelle il faisait référence quand il était sobre. Mattman sortait quand il n’était pas sobre, et qu’il se sentait invincible», clame-t-elle.

«J’étais avec lui quand il se droguait, bien que je ne consommais pas moi-même, et quand je lui conseillais de freiner sa consommation de drogues, il me répondait : ‘Non, je suis Mattman !’», poursuit-elle. Kayti Edwards précise également que Matthew Perry aimait être au contact de l’eau quand il buvait ou prenait de la drogue. Et qu’une fois, elle avait retrouvé Matthew Perry, nu comme un vers, dans la piscine de ses voisins.

«J’ai dû y aller et le sortir de la piscine du voisin. Il avait un rapport particulier avec l’eau quand il prenait des drogues», assure-t-elle. En 2020, Kayti Edwards avait déjà confié au site The Sun comment elle avait été chargé par l’acteur d’aller lui chercher de «la cocaïne, de l’héroïne, du crack» alors qu’elle était enceinte de 5 mois. «Personne n’arrêtera une femme enceinte de 5 mois, ne t’en fais pas», lui aurait expliqué Matthew Perry à l’époque. Dans son autobiographie, l’acteur avait été très clair à propos de son addiction aux drogues. «Non seulement j’ai cette maladie, mais elle est violente. J’ai la version la plus virulente qui soit, en fait. C’est être dos au mur en permanence. Ça va me tuer…», écrivait-il.