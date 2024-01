Patrick Sébastien : l'animateur victime d'un cambriolage à Boulogne-Billancourt

Alors qu’il se trouvait dans le sud de la France avec son épouse, Patrick Sébastien a confirmé à CNEWS que son domicile de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) avait été victime d’un vol par effraction le 21 décembre dernier.

Bruno Guillon, Vitaa, Cyril Gane, Cyril Lignac… Nombreuses sont les stars françaises qui ont été victimes de cambriolages ces derniers mois. Un nouveau nom s’est ajouté à la liste. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre après le cambriolage de la maison de 450 m2 de Patrick Sébastien, située à Boulogne-Billancourt, le jeudi 21 décembre dernier, aux alentours de 18h30.

Si l’animateur n’était pas sur place au moment des faits car il se trouvait dans le sud de la France avec sa compagne, il a évoqué à CNEWS que les auteurs de ce vol par effraction, qui n’ont pas encore été retrouvés, étaient «des professionnels».

Une baie vitrée cassée

Ils seraient passés par le jardin du chanteur et auraient cassé la baie vitrée de l’habitation à l’aide d’un cendrier. Si le préjudice n’a pas encore estimé, de nombreuses affaires personnelles de la conjointe de Patrick Sébastien ont été dérobées. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs du groupe de répression du banditisme (GRB) du service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine (SDPJ).

L’interprète du titre «Les années bonheur» avait déjà été victime d’un cambriolage en août 2019. Sa maison avait été saccagée et les pillards s’étaient emparés de bijoux et de vêtements de marque, pour une somme totale de plus de 150.000 euros.