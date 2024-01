«Mon papa n’est pas un légume» : Anouchka Delon évoque l’état de santé d’Alain Delon dans «Clique»

Anouchka Delon a ce mardi soir évoqué la santé de son père lors de son passage dans l’émission Clique sur Canal+. La fille d’Alain Delon assure que l’acteur «n’est pas un légume».

Alors que le grand déballage familial n’en finit plus, Anouchka Delon a ce mardi soir évoqué la santé de son père Alain Delon.

Invité de l’émission Clique sur Canal+, la jeune femme a affirmé que l’acteur était bien le témoin des querelles qui se jouent entre elle et ses deux frères Anthony et Alain-Fabien et qu’il souffrait de leur retentissement médiatique.

«Il sait qu’il n’a peut-être pas su réunir une famille et que les différents rapports qu’il a eus avec ses enfants éclatent à la vue de tous aujourd’hui. Et ça le rend triste et ça l’énerve», a-t-elle souligné.

Alors que selon confrères du Parisien, Alain Delon a lui-même révélé cet été «vouloir mourir» et que «la vie est finie», Anouchka Delon regrette la manière avec laquelle l’affaire est relayée dans les médias. «Ce n’est pas un légume mon papa. Je suis désolée d’utiliser ce terme mais il regarde la télé, il lit les journaux, il voit tout».

«Avec la vie qu’il a eue, il ne mérite pas d’être affiché comme ça. [...] On a déjà l’impression qu’il est mort, c’est ça qui m’attriste. On parle d’héritage, d’argent, de fortune, d’où il veut être enterré. Tu as l’impression que l’on parle de quelqu’un qui est décédé alors qu’il est là, qu’on passe du bon temps avec lui», a-t-elle conclu.

Le 3 janvier dernier, Anthony Delon, l'aîné des enfants d'Alain Delon, a confié dans un entretien accordé à Paris Match avoir décidé de déposer une main courante contre sa soeur, Anouchka Delon. «Ma sœur ne nous a jamais informés mon frère et moi qu’entre 2019 et 2022, mon père avait été soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu’il n’en a réussi aucun», a-t-il déclaré. Et d'ajouter : «D’après les médecins, ces tests démontrent une dégradation cognitive qui place mon père en position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité». A la suite de cela, Anouchka Delon «refusant d’être traitée de manipulatrice» comme elle l’avait confié à TF1, a elle aussi en porte plainte contre son frère.

Depuis Anouchka Delon, Anthony et leur frère Alain-Fabien se déchirent par médias interposés.