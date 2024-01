Kate Middleton : son opération aurait été une surprise pour ses proches collaborateurs

Alors que Kate Middleton a subi une opération abdominale le 16 janvier dernier, cette intervention aurait pris de court les proches collaborateurs de la famille royale.

Une intervention surprise. Le 16 janvier dernier, le palais de Kensington annonçait dans un communiqué que la princesse de Galles avait subi, avec succès, une intervention chirurgicale le jour même.

Une intervention qui semble avoir surpris jusqu'aux plus proches collaborateurs de la famille royale, selon les informations du magazine People. «Au sein de leur cercle plus large d’amis de la famille, rien n’indiquait que quelque chose n’allait pas», croit savoir le journal, précisant par ailleurs que «les nouvelles soigneusement gardées sur la situation de Kate ont été une surprise même pour ceux qui travaillent en étroite collaboration avec la famille royale».

Préserver la vie quotidienne de sa famille

Une volonté de maintenir ces informations dans la sphère privée qu'a d'ailleurs assumé le Palais dans le communiqué publié le 16 janvier dernier.

La princesse «espère que le public comprendra son désir de maintenir autant que possible le plus de normalité pour ses enfants, et son souhait est que les informations concernant son état de santé restent dans la sphère privée», pouvait-on lire.

Depuis, le Palais de Kensington a toutefois confirmé que la princesse ne souffrait pas d'un cancer auprès de plusieurs médias britanniques, faisant taire les rumeurs qui circulaient.

Pour l'heure, Kate Middleton est en convalescence jusqu'à Pâques, date à laquelle l'épouse du prince Willam doit reprendre ses fonctions officielles.