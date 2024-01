Kate Middleton : la princesse de Galles au repos forcé après une opération chirurgicale

Selon un communiqué publié par le Palais de Kensington, Kate Middleton a subi, ce mardi 16 janvier, une opération chirurgicale abdominale «programmée». L’intervention a été un succès, et la princesse de 42 ans devrait sortir de l’hôpital d'ici dix à quatorze jours.

L’opération est un succès. Le Palais de Kensington vient de publier un communiqué annonçant que Kate Middleton était à l'hôpital pour les dix à quatorze jours à venir, pour une «opération chirurgicale abdominale programmée» qui a été réalisée hier, mardi 16 janvier, à la London Clinic. «Selon l'avis médical actuel, elle ne devrait être en mesure d’honorer ses devoirs officiels qu’après la période de Pâques», est-il précisé.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024