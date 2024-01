Famille royale britannique : pourquoi le roi Charles III a-t-il choisi le même établissement que Kate Middleton pour se faire opérer ?

Le roi Charles III aurait choisi d'être hospitalisé dans le même hôpital privé que Kate Middleton, afin d'économiser l'argent des citoyens britanniques.

Le début d'année est placé sous le signe de la santé pour la famille royale britannique. Le roi Charles III a subi ce vendredi 26 janvier une intervention pour une hypertrophie «bénigne» de la prostate, tandis que la princesse Kate est hospitalisée depuis le 16 janvier après une opération abdominale.





Ce vendredi, le roi a rendu visite à sa belle-fille avant d'être lui-même hospitalisé. Charles III a donc été admis dans le même hôpital privé que Kate Middleton, à savoir la London Clinic, pour une raison bien précise : des économies, comme le révèle le média britannique L'Express.

Près de 23.000€ d'économies

En effet, le roi a choisi de se faire hospitaliser au même endroit que sa belle-fille pour éviter les frais supplémentaires liés à leur sécurité. John Moore, directeur général de Westminster Security, a déclaré à nos confrères britanniques : «La police du Met pourrait économiser jusqu'à 20.000 £ (environ 23.000 euros) au cours du week-end.»





Deux agents non armés montent la garde à l'extérieur du bâtiment depuis l'hospitalisation de Kate Middleton. D'autres seraient postés dans les locaux, avec des agents armés de la Royal Protection Squad, en service dans sa chambre privée jour et nuit. Compte tenu de son statut plus élevé, la venue du roi a toutefois nécessité une protection supplémentaire.





Cette annonce montre une fois de plus l'intérêt de Charles III pour trouver des parades l'augmentation du coût de la vie.

Aux dernières nouvelles, les deux membres de la famille royale se portent «bien». Leur sortie pourrait être envisagée ce samedi.