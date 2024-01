JO 2024 : Sylvie Tellier est «heureuse et fière» de porter la flamme olympique

À six mois des Jeux Olympiques de Paris, l’ex-reine de beauté Sylvie Tellier a annoncé sur son compte Instagram avoir été désignée pour porter la flamme olympique.

En juillet prochain, 22 Franciliens porteront la femme olympique, dont Sylvie Tellier. La Miss France 2002 et ancienne directrice du célèbre concours de beauté a en effet annoncé la nouvelle ce dimanche sur son compte Instagram.

«Je suis trop heureuse et trop fière d’être porteuse de flamme», a déclaré en story Sylvie Tellier, à l'initiative de l'association Les bonnes fées, qui apporte un soutien aux plus fragiles et une aide aux malades du cancer.

«Quel honneur !», a-t-elle également écrit en légende d’une vidéo. «Merci à la région Île-de-France et aux Jeux olympiques pour leur confiance», a ajouté la maman de 45 ans qui a été reçue le 24 janvier par la présidente de l’Île-de-France, Valérie Pécresse, afin d’officialiser sa future mission.

La légende de la boxe Jean-Marc Mormeck, le danseur étoile Benjamin Millepied ainsi que le scénariste Pierre de Cabissole ont eux aussi été sélectionnés. La flamme olympique sillonnera l’Île-de-France les 14 et 15 juillet, puis du 19 au 26 juillet.