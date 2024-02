Le prince Harry a conclu un accord financier avec le tabloïd Daily Mirror, qu'il accusait de piratage téléphonique

Le prince Harry, qui avait déjà remporté une première victoire en décembre avec la condamnation du Mirror Group à lui verser 163.000 euros de dommages et intérêts, vient de conclure un accord avec l'éditeur du Daily mirror dans l'affaire du piratage de sa messagerie.

Le prince Harry a conclu un accord financier pour mettre fin à des poursuites pour collecte illicite d'informations contre l'éditeur du tabloïd Daily Mirror, qu'il avait déjà fait condamner en décembre pour piratage de messageries téléphoniques, a annoncé vendredi son avocat David Sherborne.

Cet accord porte sur 115 articles sur lesquels la justice ne s'était pas encore prononcée. Selon l'avocat, l'éditeur MGN a accepté de verser une «somme substantielle» au fils cadet du roi Charles et de s'acquitter de tous les frais de justice. Lors d'une audience à la Haute Cour de Londres, sans révéler le montant total de l'accord, David Sherborne a évoqué une première provision de 400.000 livres sterling (468.000 euros).

Le 15 décembre dernier, la Haute Cour de Londres avait tranché en faveur du prince Harry, et condamné MGN a lui verser 140.600 livres sterling (164.500 euros) de dommages et intérêts. Le juge avait estimé que 15 des 33 articles litigieux retenus dans la procédure - publiés entre 1996 et 2009 - étaient issus du piratage de boîtes vocales du duc de Sussex ou de son entourage ainsi que d'autres procédés illicites. Il a estimé que la messagerie du téléphone portable du prince Harry avait été piratée «dans une modeste mesure».

Piratage massif

Le magistrat a jugé que les titres du groupe avaient massivement piraté des boîtes vocales de célébrités entre 2006 et 2011, y compris pendant que se déroulait une enquête publique sur le comportement de la presse britannique. Lors du procès, le prince Harry a témoigné pendant huit heures, réparties sur deux journées d'audience au mois de juin. Il s'agissait de la première apparition d'un membre de la famille royale à la barre depuis celle du futur Edouard VII en 1891, pour un procès en diffamation.

Le prince Harry a engagé plusieurs procédures judiciaires visant les méthodes de certains médias britanniques dans la couverture de ses faits et gestes, notamment pendant sa jeunesse. Exilé aux Etats-Unis et en froid avec le reste de la famille royale britannique, Harry, 39 ans, éprouve une rancoeur tenace envers la presse à scandales, qu'il tient pour responsable de la mort de sa mère Lady Di, tuée dans un accident de voiture à Paris.

Harry s'est rendu cette semaine à Londres pour rencontrer son père, atteint d'un cancer. Ce jeudi il est réapparu aux Etats-Unis, plus exactement à Las Vegas, pour remettre un prix aux NFL Honors.