Jada Pinkett Smith victime d'une tentative d’intrusion à son domicile

Jada Pinkett Smith a été victime d’une tentative d’intrusion à son domicile alors qu’elle se trouvait à l’intérieur, rapporte la police de Los Angeles.

Plus de peur que de mal. Comme plusieurs stars américaines ces derniers mois, Jada Pinkett Smith a été victime d’une tentative de cambriolage à son domicile de Los Angeles, a rapporté TMZ ce samedi 10 février. Selon des sources policières les faits se sont déroulés un peu plus tôt dans la semaine, alors que l’actrice était à son domicile.

Deux hommes, dont les visages étaient masqués par des capuches, ont tenté de s’introduire chez elle par son balcon dans la soirée. Ils n’ont toutefois pas eu le temps de pénétrer chez Jada Pinkett Smith.

Les deux hommes auraient pris peur en apercevant la partenaire de Will Smith, qui lui ne semblait pas être présent. En cause, le couple ne vit plus ensemble depuis plusieurs années. Ils avaient toutefois évoqué la possibilité de vivre à nouveau sous le même toit peu de temps après l’annonce surprise de leur séparation en octobre dernier. Une enquête a été ouverte.

Plusieurs stars américaines ciblées ces derniers mois

Ce n’est pas la première star à faire l’objet d’une tentative de cambriolage à Los Angeles ces derniers mois. Fin décembre, l’acteur Keanu Reeves a lui aussi fait l’objet d’une intrusion à son domicile. Les cambrioleurs étant partis avec des bijoux et une arme à feu selon les informations dévoilées par TMZ à l’époque. L’interprète de John Wick n’était pas chez lui au moment des faits.

Fin janvier, l’acteur Lee Byung-hun, star de «Squid Game», a également été visé par un cambriolage. Une mésaventure à laquelle a aussi été confrontée l’actrice Lena Waithe, quelques jours avant dans le même quartier, pour un préjudice de 200.000 dollars de bijoux volés. Tous deux étaient absents lors de ces cambriolages.