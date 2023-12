Oscars : Jada Pinkett Smith affirme que la gifle de Willl Smith a sauvé leur mariage

Jada Pinkett Smith a récemment confié que la tristement célèbre gifle de Will Smith aux Oscars a joué un rôle capital dans son couple.

La gifle de la réconciliation ? Dans une récente interview accordée au Daily Mail, Jada Pinkett Smith est revenue sur l’épisode de la gifle aux Oscars, confiant que ce geste a eu un impact positif sur son couple.

«Après toutes ces années à essayer de savoir si j'allais quitter Will, il m'a fallu cette gifle pour comprendre que je ne le quitterai jamais», a ainsi assuré l’épouse de Will Smith. «Qui sait où en serait notre relation si cela ne s’était pas produit ?», a poursuivi la quinquagénaire confiant par ailleurs avoir bien failli ne pas accompagner Will Smith lors de cette cérémonie où, outre la séquence de la gifle, son époux a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans «La méthode Williams».

«La gifle sacrée»

«J'ai failli ne pas assister aux Oscars cette année-là, mais je suis contente de l'avoir fait», a ainsi expliqué Jada Pinkett Smith, avant de dévoiler le petit nom qu’elle donne désormais au coup de sang de son mari. «J’appelle ça la "gifle sacrée" maintenant parce que tant de choses positives sont venues après», a-t-elle confié.

Pour rappel, en mars 2022, Will Smith avait violemment giflé Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars, après une blague de ce dernier sur les cheveux de sa femme. Depuis, Jada Pinkett Smith a multiplié les annonces.

En octobre dernier, quelques jours avant la parution de ses mémoires, elle avait révélé à la surprise générale que son couple vivait séparé depuis 2016, tout en restant marié. Une semaine plus tard, elle avait toutefois assuré que leur couple «travaillait dur à la guérison de leur relation» et n'excluait pas de vivre à nouveau, un jour, ensemble.