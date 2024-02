Saint-Valentin 2024 : les plus belles déclarations d’amour de stars

Comme tous les ans, la Saint-Valentin offre un prétexte tout trouvé pour partager du temps à deux et déclarer sa flamme à sa moitié. A cette occasion, tour d’horizon des plus touchantes déclarations d’amour des couples de stars qui durent.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds ne manque jamais une occasion de déclarer son amour à Blake Lively, sa compagne depuis plus de douze ans, avec qui il a eu quatre filles. Anniversaire ou fête des mères, l’acteur a toujours un mot tendre pour son épouse, qu'il considère comme «le cœur et l'âme de chaque moment que (sa) famille partage. Je suis reconnaissant pour la lumière et pour la gentillesse que tu fais entrer clandestinement dans chaque seconde de notre vie», écrivait-il en 2021. Des sentiments qu'il n'hésite pas à dévoiler au grand jour. «La seule chose irrévocable dans le monde, c'est l'amour et l'émerveillement que je ressens pour cette personne» surenchérissait-il notamment l'été dernier à l'occasion des 36 ans de Blake Lively, en commentaire d'une photographie.

Barack Obama

Marié à Michelle Obama depuis trente-deux ans, l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, rend lui aussi régulièrement hommage à son épouse dans les termes les plus affectueux. «Tu rends chaque jour meilleur», a ainsi souligné l'ex-occupant de la Maison-Blanche mi-janvier pour les 60 ans de sa moitié. N'oubliant jamais un anniversaire, il avait également assuré en octobre 2022, à l'occasion de leur trente ans de mariage : «Je sais que j'ai gagné à la loterie ce jour-là - que je n'aurais pas pu demander une meilleure partenaire de vie». Un exemple à suivre.

Beyoncé

En couple depuis vingt-trois ans avec Jay-Z, Shawn Carter de son vrai nom, Queen B pose régulièrement avec son époux sur les réseaux. Plus rares sont ses déclarations mais quand Beyoncé fait référence à sa moitié, lors notamment de leur seconde tournée mondiale commune en 2018, elle compare son couple au mythique duo Bonnie and Clyde, uni jusqu'à la mort. «À Shawn Carter, mon Clyde, mon meilleur ami : (...) merci pour chaque instant», écrivait-elle ainsi en 2018. De son côté, Jay-Z le lui rend bien. L'artiste et père de ses trois enfants, n'a pas hésité début février à monter au créneau lors des Grammy Awards pour défendre son épouse, jugeant incompréhensible que Beyoncé - détentrice du plus grand nombre de Grammy dans l'histoire de la cérémonie - n'ait jamais remporté celui du meilleur album de l'année. Un couple unit sans l'ombre d'un doute.

Jennifer Lopez

Leur vie sentimentale a connu d'incroyables rebondissements. Alors que JLo et Ben Affleck se sont donné une seconde chance en 2021 et se sont finalement officiellement dit «oui» un an plus tard - près de 20 ans après leur rupture en 2004 - Jennifer Lopez avait tenu à célébrer leur union, en partageant une vidéo de son couple accompagné d'une voix off enfantine : «Les gars, je l'ai fait. J'ai trouvé la personne qui me rend plus heureuse que je ne l’ai jamais été». Une déclaration sans fioriture mais qui dit tout.

Victoria Beckham

Eux aussi figurent parmi les couples les plus solides du star system. Ensemble depuis plus de 25 ans, Victoria et David Beckham ont fait des réseaux un excellent moyen de se déclarer leurs sentiments. Ni l'un, ni l'autre ne manque d'ailleurs une occasion de fêter leur couple comme en juillet dernier pour leur 24e anniversaire de mariage. «Toujours en train de se tenir la main et de rire encore. Je t'aime tellement», avait ainsi noté l'ex-Spice Girl, dévoilant ainsi le secret de longévité de leur union.