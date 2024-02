Le rappeur P. Diddy visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle par un de ses producteurs

Selon le site américain du New York Times, le rappeur P. Diddy est visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle. Le producteur Rodney Jones Jr., qui a travaillé avec lui sur «The Love Album : Off the Grid», affirme que les faits se seraient déroulés en juillet 2023.

Une nouvelle affaire. Sean «Diddy» Combs est une nouvelle fois visé par une plainte, cette fois de la part du producteur Rodney Jones Jr., surnommé Lil Rod, qui a travaillé avec lui sur neuf morceaux figurant sur «The Love Album : Off the Grid», qui accuse le rappeur d’agression sexuelle pour des faits remontant au mois de juillet 2023, rapporte le site américain du New York Times.

Le producteur explique que Sean «Diddy» Combs aurait procédé à des attouchements sur lui, et qu’il se serait réveillé dans le même lit qu’une prostituée après avoir ingéré de la tequila mélangée avec des drogues (l’identité de la personne qui lui a donné le verre n’est pas précisée). La plainte précise également que le rappeur aurait forcé Rodney Jones Jr. à «solliciter des prostituées et à réaliser des actes sexuels pour le plaisir de Mr. Combs».

Son avocat dément

Des accusations fermement démenties par l’avocat de Sean «Diddy» Combs, Shawn Holley, qui présente le producteur comme un menteur cherchant uniquement à soutirer de l’argent à son client avec cette plainte, dans laquelle il réclame 30 millions de dollars de compensation. «Nous avons des preuves irréfutables et concordantes démontrant que ces accusations sont des mensonges. Nos tentatives de partager ces preuves avec l’avocat du plaignant, Tyrone Blackburn, ont été ignorées, ce dernier refusant de répondre à nos appels téléphoniques. Nous traiterons ces accusations honteuses devant le tribunal et prendrons les décisions nécessaires contre eux qui les profèrent», a-t-il indiqué via un communiqué.

Sean «Diddy» Combs a déjà été visé par quatre plaintes pour viols et agressions sexuelles, notamment en novembre dernier par son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Dans sa plainte, celle-ci avait décrit une relation tumultueuse s'étalant sur plusieurs années, incluant des abus «sexuels» et «psychologiques», ainsi que des «comportements déviants» pendant plus d'une décennie. L’affaire avait été réglée dès le lendemain de la plainte, à l’amiable.