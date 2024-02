Caroline Receveur s'est rendue à l'hôpital pour un chek-up après avoir «passé la pire nuit de sa vie»

Victime d’un cancer du sein en juillet dernier, Caroline Receveur, qui a subi une mastectomie en novembre et est toujours sous immuno et hormonothérapies, a confié sur ses réseaux s’être rendue à l’hôpital ce jeudi matin pour un «chek-up complet» après avoir «passé la pire nuit de sa vie».

Caroline Receveur a partagé des nouvelles inquiétantes ce jeudi. L’influenceuse, qui a expliqué mercredi 27 février sur ses réseaux avoir trop «tiré sur la corde» en se remettant au sport de manière intensive après son traitement contre son cancer du sein, et souffrir notamment d’une angine douloureuse, a confié s’être rendue à l’hôpital ce jeudi 28 février. En cause, des douleurs intenables à la gorge, a noté la trentenaire dans sa story Instagram, partageant une photographie de son bras sous perfusion.

«J'ai passé la pire nuit de ma vie. Je n'ai jamais eu aussi mal à la gorge, au point d'en pleurer non stop», a ainsi noté Caroline Receveur, précisant que son larynx était «enflammé et gonflé». «Je ne peux rien avaler, pas même ma salive», a-t-elle poursuivi, avant d’expliquer : «J'ai préféré aller à l'hôpital ce matin pour faire un check-up complet et recevoir des anti-douleurs puissants. Je suis à fleur de peau et ne fait que pleurer de fatigue et de douleur, alors que vraiment je ne suis pas douillette», souligne-elle.

Instagram Caroline Receveur



Lever le pied

L’épouse d’Hugo Philip, avec qui elle vit aujourd’hui à Dubaï et a eu un petit garçon, Marlon, en 2018, s’est alors rendue à l’évidence, concédant à contre-cœur être dans l’obligation de lever le pied.

«J'ai un peu trop tiré sur la corde je crois. Je vais devoir me calmer et me reposer davantage même si ce ne sont clairement pas mes mots préférés», a souligné Caroline Receveur, qui ces dernières semaines avait décidé de rattraper le temps «perdu», de construire sa «nouvelle vie» à fond, ne sachant pas faire «à moitié», a-t-elle expliqué mercredi dans sa story, notant déjà qu'elle allait devoir «écouter son corps». Elle va devoir se ménager.