Cat Janice : le dernier geste déchirant de la chanteuse et star de TikTok, morte d’un cancer à 31 ans

La chanteuse américaine Cat Janice est décédée des suites d’un cancer, a annoncé ce mercredi sa famille sur les réseaux sociaux. Elle avait composé une ultime chanson, dédiée à son fils.

Cela faisait deux ans que Cat Janice, chanteuse originaire de Washington et très populaire sur TikTok, luttait contre un sarcome, un cancer rare qui se développe dans les os et les tissus mous. Elle s'est éteinte à 31 ans ce mercredi, a annoncé sa famille.

«Ce matin, dans la maison de son enfance et entourée par sa famille aimante, Catherine a paisiblement accueilli la lumière et l’amour de notre créateur céleste. Nous sommes éternellement reconnaissants de l'élan d’amour que Catherine et notre famille ont reçu ces derniers mois», ont déclaré ses proches sur Instagram. Jusqu’au bout, l’artiste s’est battue, et dans un geste déchirant de mère condamnée à ne pas voir grandir son enfant, a consacré ses dernières forces à le mettre à l'abri du besoin avant de disparaître.

Quand au printemps 2023, les médecins lui avaient annoncé que son cancer était entré en phase terminale, la jeune femme avait en effet sorti une chanson, «Dance Outta My Head».



«Mon dernier souhait est que vous partagiez et écoutiez cette chanson, tous les bénéfices iront à mon fils de 7 ans», avait-elle expliqué.

Un appel qui a été entendu par des milliers de fans. Sortie le 19 janvier, la chanson a ainsi atteint la première place du Top 50 du Billboard TikTok, et figurait dans le top 10 du palmarès Hot Dance/Electronic Songs du Billboard. Elle a également été diffusée sur Spotify plus de 12 millions de fois dans le monde.

Cat Janice, qui tout au long de sa maladie a posté des messages sur Instagram pour documenter son courageux combat, avait annoncé en juillet 2022 être en rémission, mais le cancer s’était récemment attaqué à ses poumons.

«J’ai cédé tous les droits de mes chansons à mon fils pour pouvoir lui laisser quelque chose derrière moi. Je n'ai pas grand-chose», avait-elle expliqué dans une vidéo publiée sur TikTok, le 15 janvier.



Dans sa toute dernière vidéo, Janice déclarait qu'elle avait «toujours été si forte» que «passer ces dernières semaines incapable de marcher» lui avait «laissé le sentiment d'être piégée». «Je vais danser avec Dieu et planer au-dessus des nuages et je ne peux pas attendre», avait-elle conclu.