Gary Sinise, Lieutenant Dan dans «Forrest Gump», annonce la mort de son fils âgé de 33 ans, des suite d'un cancer rare

L’acteur Gary Sinise a publié mardi un bouleversant hommage à son fils, Mac, mort le mois dernier à seulement 33 ans des suites d’une forme rare de cancer.

Une douleur indicible. L’acteur Gary Sinise a ce mardi révélé que son fils Mac était décédé le 5 janvier dernier après avoir succombé à un chordome, une forme rare de cancer qui affecte la colonne vertébrale.

Dans un message bouleversant publié sur le site de sa fondation (qui vient en aide aux anciens combattants et aux familles de militaires), il écrit à propos de son fils : «En partageant notre histoire, nous espérons mettre un peu en lumière sur ce qui a été une période difficile pour nous, car Mac était vraiment une lumière pour nous tous.» Il ajoute : «Une incroyable inspiration pour ceux qui l'ont connu et aimé. Il a affronté son combat avec grâce, courage et amour. Revers après revers, il n'a jamais cessé de vivre et d'apprendre, de créer, de donner et d'aimer».

Et l’acteur de terminer son message avec ces paroles déchirantes : «Dans nos cœurs pour toujours. Nous avons eu la chance de t’avoir dans nos vies en tant que fils, frère, et ami... et tu nous manqueras et on t’aimera pour l'éternité.»

La star de la série «Les Experts : Manhattan» et du film «Forrest Gump» a accompagné ses mots déchirants de photos de lui et Mac ensemble, dont une montrant son fils dans un fauteuil roulant.

Gary Sinise a dévoilé dans son communiqué que son fils avait découvert qu'il était atteint d’une forme rare de cancer, deux mois après que sa femme avait été diagnostiquée d'un cancer du sein de stade 3 en 2018. «Deux patients atteints d'un cancer, une mère et son fils, à deux mois d'intervalle ? Un vrai coup de poing dans le ventre», a-t-il écrit se souvenant de cette période cauchemardesque.