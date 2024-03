Leïla Bekhti annonce avoir donné naissance à son quatrième enfant

La famille de Leïla Bekhti et Tahar Rahim s'est agrandie. Dans une interview, la comédienne a révélé avoir récemment donné naissance à leur quatrième enfant.

Un accouchement dans le plus grand secret. Leïla Bekhti a donné naissance à son quatrième enfant. Lors d'une interview pour la promotion de son prochain film «La Nouvelle Femme», qui sortira le 13 mars dans les salles de cinéma, la comédienne a confié l'information au magazine «Madame Figaro».

Interrogée sur son sentiment au moment de fêter son 40e anniversaire, la femme de Tahar Rahim a répondu : «C’est peut-être parce que je viens d’accoucher. 40 ans, 4 enfants : je me dis que ça y est, j’ai ma famille», a expliqué Leïla Bekhti.

Une quatrième grossesse dans le plus grand secret

«Quand j’étais petite, je me souviens qu’en regardant ma mère, j’imaginais que moi aussi j’aurai ma famille, mon amoureux, mes enfants… L’amour qu’il y a aujourd’hui chez moi est encore mieux que dans mes rêves», a-t-elle ajouté. «J’ai un mari qui est mon meilleur ami, des enfants qui sont mes meilleurs potes. À la fin, il n’y a que ça qui reste».

Mariés depuis 2010, Tahar Rahim et Leïla Bekhti se sont rencontrés trois ans auparavant sur le tournage du film «Un prophète». Un premier garçon est né de cette union en juillet 2017, Souleiman, suivi d’une petite fille née en février 2020. Leïla Bekhti a ensuite accueilli son troisième enfant moins d’un an plus tard.

Très discrète depuis son apparition à la Fashion Week au mois de juin 2023, la comédienne a pu vivre sa grossesse loin de la scène médiatique.