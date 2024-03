Accusations de violences conjugales : Stéphane Plaza sera jugé cet été

En garde à vue depuis mardi, Stéphane Plaza sera jugé par le tribunal correctionnel à la fin de l’été pour violences sur deux anciennes compagnes, a ce jeudi annoncé le parquet de Paris.

L'animateur vedette de M6 Stéphane Plaza sera jugé par le tribunal correctionnel à la fin de l'été pour violences par concubin sur deux anciennes compagnes, a indiqué jeudi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. A l'issue de près de 48 heures de garde à vue, il a été présenté à un magistrat du parquet qui lui a remis une convocation pour des violences physiques et psychologiques entre août 2018 et avril 2022, sur l'une de ses anciennes compagnes, ainsi que pour des violences psychologiques sur une autre femme entre décembre 2021 et septembre 2022, a détaillé le ministère public.

L'enquête avait été ouverte après la publication par Mediapart en septembre de témoignages de trois ex-compagnes de l'agent immobilier, popularisé par ses différentes émissions sur M6, qui dénonçaient des «humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d'entre elles, physiques». Deux de ces femmes ont ensuite écrit au parquet de Paris pour accuser Stéphane Plaza de «violences commises» au cours de leur relation, avait indiqué le parquet en octobre.

L'animateur récuse fermement ces accusations et avait déclaré en décembre sur son compte Instagram «avoir la conscience tranquille».

Le parquet a requis son placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.