«Je suis fier» : la belle déclaration de Vianney à son frère, qui sort un troisième roman

Sur son compte Instagram, le chanteur Vianney a fait une belle déclaration à son frère, Edouard, à l’occasion de la sortie de son troisième roman.

Fier de son frère. Ce dimanche, Vianney a posté une tendre publication sur son compte Instagram adressée à son petit frère, l’écrivain Edouard Bureau, qui vient de sortir un troisième roman, intitulé «Les dernières rêveries d'Akkad», (éd. Le cherche midi).

«J’ai toujours su le talent et l’imagination sans borne de mon petit frère. Quand on partageait la même chambre & les mêmes Playmobils, j’avais chaque jour droit à des histoires folles et sans fin», a-t-il écrit.

«Bravo Edouard pour ce nouveau bébé, mon préféré»

«Là on fête la sortie de son 3ème roman, et je suis fier ! Bravo Edouard pour ce nouveau bébé, mon préféré», a poursuivi l'interprète de «Je m'en vais» qui, pour l’occasion, a posté plusieurs photos de lui et son frère.

Roman initiatique, «Les dernières rêveries d'Akkad» raconte l’histoire d’un prince appelé à régner et de son vieux précepteur qui, à la veille du couronnement de son élève, doit lui apprendre tout ce que doit savoir un monarque, «ce que sont le bien et le mal mais aussi ce que sont la mort, l’amour, l’amitié, la peur, la passion».

Pour mémoire, on lui doit également «Le lion sans crinière» (2019) et «La grande vallée» (2021).