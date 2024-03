Tallulah, la fille de Bruce Willis, confie être atteinte d'un trouble autistique découvert récemment

La plus jeune fille de Bruce Willis et Demi Moore, Tallulah Willis, a révélé sur le réseau Instagram être atteinte d’autisme. Un diagnostic dont elle a eu connaissance «cet été».

Tallulah Willis, 30 ans, dernière fille des acteurs Bruce Willis et Demi Moore, a confié être atteinte d’autisme. Une révélation faite par la jeune femme via son compte officiel Instagram, en marge de la publication d’une touchante vidéo de son père et d’elle-même prise il y a des années.

«Dis-moi ton autisme sans me dire ton autisme», a ainsi noté la trentenaire en commentaire d’une vidéo la montrant enfant dans les bras de l'inoubliable interprète du «Cinquième élément». Dans cette séquence, la fillette qu’elle était à l’époque caresse le crâne rasé et le visage de son célèbre papa, alors en pleine interview.

Un diagnostic récent

Si la benjamine de l'ex-couple de stars formé par Bruce Willis et Demi Moore entre 1987 et 2000 ne révèle qu’aujourd’hui être atteinte d’un trouble autistique, c’est qu’elle n’en a eu connaissance que très récemment, a par ailleurs expliqué la trentenaire à un internaute lui demandant si elle avait été diagnostiquée enfant.

«En fait, c'est la première fois que je partage publiquement mon diagnostic», lui a ainsi répondu Tallulah Willis, alias Buuski sur le réseau Instagram, précisant l’avoir «découvert cet été». «Ça a changé ma vie», conclut-elle.

En mai 2023, une autre star, la chanteuse Sia, avait révélé publiquement, à l'âge de 47 ans, être atteinte d’un trouble autistique, découvert tardivement.

Un diagnostic qui lui avait permis de se sentir «pleinement elle-même» après avoir eu l'impression d'avoir dû jouer un rôle pendant 45 ans, avait-elle confié à l'époque. Des prises de parole qui brisent les tabous.