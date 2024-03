Cancer de Kate Middleton : le prince Harry et Meghan Markle n'avaient «aucune idée» de la maladie de la princesse de Galles

Le duc et la duchesse du Sussex auraient appris que Kate Middleton est atteinte d'un cancer, ce vendredi 21 mars, en même temps que tout le monde.

«La confiance a été brisée». Le prince Harry et Meghan Markle n'étaient pas au courant du cancer et du traitement préventif de la princesse de Galles lors de l'annonce officielle ce vendredi 21 mars, d'après les informations du New York Post.

«Ils n'en avaient aucune idée et n'ont appris la nouvelle qu'à peu près au même moment où le reste du monde l'a découvert. Cela montre les dommages irréparables qu'ils ont causés», a indiqué une source proche de la famille royale. Ce dernier a poursuivi : «La confiance a été brisée et la famille royale est d'accord pour prendre ses distances».

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Peu après la révélation publique, le couple royal en exil a partagé un message de soutien envers l'épouse du Prince William : «Nous souhaitons santé et guérison à Kate et sa famille et espérons qu'ils pourront le faire en privé et en paix», ont-ils déclaré dans un communiqué.

Des liens distendus depuis le «Megxit»

On ignore encore si le couple prévoit de retourner au Royaume-Uni bientôt, comme ce fut le cas début février lorsque le prince Harry s'est rendu à Londres pour voir son père pendant sa lutte contre le cancer.

Le voyage du jeune homme a eu lieu moins de 24 heures après que le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles avait un cancer, découvert à la suite d'une opération pour une hypertrophie bénigne de la prostate.

Les relations familiales sont distendues au sein de la famille royale depuis le «Megxit», le 8 janvier 2020, lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur désir de se retirer de leurs devoirs royaux. Depuis, le couple est installé en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet.